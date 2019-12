La proposta infantil de Nadal per excel·lència com és el Tió de la Freita (cagatió urgellenc) enguany incorpora uns nous personatges com són els escrofus, els soldats del malvat Peirot, tots ells sorgits del conte ‘El Tió de la Freita’, d’Albert Galindo. Els ‘pudents’ escrofus faran la ‘guitza’ als minairons, treballadors incasables i portadors de la il·lusió nadalenca.

El Tió de la Freita se celebrarà el pròxim dimarts 24 de desembre de dos quarts de sis de la tarda a les vuit del vespre al Parc del Cadí, just darrera de la catedral, on els més xics de la casa podran fer ‘cagar’ el tió amb l’ajuda dels minairons. A més, el Tió de la Freita estarà amenitzat amb la música de l’Ivan Caro i la Pilar Planavila que tocaran i cantaran cançons dels disc dels Minairons. També hi haurà coca i xocolata per a tothom.

Des de la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es vol agrair la col·laboració dels usuaris del Taller Claror, que han ajudat als minairons a omplir les bosses amb que el Tió de la Freita obsequiarà als nens i nenes de la ciutat. També es vol donar les gràcies de manera especial a la Cooperativa del Cadí, a l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i, sobretot, a la Comissió de Festes.

