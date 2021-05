Els Escorpí heu de vigilar en no descobrir un misteri amorós del 10 al 16 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Pot ser que hagis d’optar per la distància i passar desapercebut/uda, no tractis d’imposar el teu criteri ni les teves idees perquè algú s’ho podria prendre malament. En el treball si tot sembla posar-se en contra teu, pot ser que hagis de fer una reflexió per a veure el perquè.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Una confusió pot provocar un empipament, presta mes atenció al que et diuen o al que et demanen, la teva parella o la teva família. En el treball els malentesos també poden afectar a les teves relacions professionals. No tens mala sort, és que hi ha moments que val més callar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

D’una experiència que semblava resistir-se als teus desitjos sortirà quelcom positiu. T’oferiran un regal que no serà material i que omplirà les teves esperances afectives. En el treball la teva actitud enfront d’un problema que es va generar i que vas tractar de solucionar donarà els seus fruits.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Hi ha moments idonis per a donar per tancats assumptes amorosos que porten massa garbulls a la teva vida. Aquesta setmana és perfecta perquè t’alliberis d’una pesada càrrega emocional. En el treball la teva susceptibilitat està a flor de pell. Controla els teus cops de geni.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

L’amor no només està en les relacions més properes i íntimes, sinó que has d’expressar-lo cap a tots els que t’envolten. Una persona del teu entorn vol parlar-te aquests dies, escolta-la. En el treball aprofita el temps i aconseguiràs que els teus objectius es compleixin.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hauràs d’expressar el que sent el teu cor, no pots mantenir-lo en secret a les persones que t’estimen, comunica’t. Si en el treball has de tractar un assumpte comercial o rebatre una oferta, no tinguis cap temor a la confusió. Pren-te el temps necessari.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La teva recerca de l’ideal d’amor perfecte respon a la necessitat de descobrir el teu tresor interior, és qüestió de molt de temps, però percebràs alguna cosa que t’ajudi a comprendre’t millor. En el treball estudia’t a consciència la lletra petita dels contractes que puguis signar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si la teva vida amorosa amaga algun misteri que no t’interessa descobrir, pren les teves precaucions, ja que tot apunta que podria destapar-se i veure’t forçat/ada a donar explicacions. En el treball s’activen assumptes que tenies oblidats i et convé engegar-los.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Evita mostrar-te crític/a, les teves opinions poden provocar una discussió tan estèril com esgotadora. No és el millor moment per a treure-li punta a les paraules ni per a mostrar-se cínic/a. En el treball mostra’t més objectiu i humil i evitaràs controvèrsies.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Els comptes, els diners, poden ser un motiu de discussió tret que et predisposis a tot el contrari, no et deixis dur per la ira i controla la situació. En el treball si un problema personal et té anímicament segrestat/ada, busca una solució definitiva.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Setmana de retrobaments, tindràs notícies de persones amb les que portes molt de temps sense contactar i que la vida et posa a l’abast. En el treball és el moment de promoure el diàleg, de relacionar-se i d’intercanviar idees. Sigues eficaç i resolutiu/iva.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies et mostraràs més distant, amb ganes d’estar sol/a, de pensar en tu, en la teva vida, en l’amor, es tracta només d’un estat passatger. En el treball no et resisteixis als canvis, pensa que és la millor oportunitat de creixement i que milloraràs en tots els nivells.