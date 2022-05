Els escolars de primària han estat els primers a visitar la Fira del Bestiar a Ordino

Sis-cents cinquanta alumnes de primària de diverses escoles del Principat han sigut els primers a visitar la Fira del Bestiar d’Ordino aquest matí. El recorregut ha començat pel recinte firal instal·lat a l’aparcament del camp de la Tanada, on han pogut veure corders, cavalls, pollins, matxos i com a novetat d’aquest any, gallines i conills.

Després de la Tanada, els infants han anat a conèixer l’exposició ‘Estris d’una època oblidada‘ que obre portes i es podrà visitar els dos dies de Fira a l’era de Casa Rossell. La mostra recull una col·lecció d’objectes i estris domèstics de les cases tradicionals.

Organitzada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, ha comptat amb la col·laboració dels veïns de la parròquia que han fet la cessió del material. L’exposició ha rebut la visita de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, a les 12 h del migdia, i ha fet el tomb acompanyada del cònsol major, J. Àngel Mort és, i guiats pel president de l’Associació, Albert Roig.