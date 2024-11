Els escaldencs han decidit que Sant Miquel d’Engolasters esdevingui festiu parroquial

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

Escaldes-Engordany incorpora un nou festiu en el seu calendari. Serà el 8 de maig, dia de Sant Miquel d’Engolasters. La decisió l’han pres els residents de la parròquia majors de 16 anys que han participat en la consulta popular organitzada pel Comú des del dilluns 18 de novembre fins ahir dissabte 23 de novembre. En total, han estat 1.062 residents de totes les nacionalitats els que han volgut expressar la seva opinió dipositant el seu vot a l’urna habilitada al servei de tràmits del Comú. D’aquests, 1.007 participants han optat pel sí, mentre que 50 vots han estat negatius, 3 nuls i 2 blancs.

Tot i que les consultes populars no són vinculants, l’equip comunal va deixar clar des del principi que, fos quin fos el resultat, la decisió es tiraria endavant. Per tant, vist el resultat, Sant Miquel d’Engolasters es tornarà a decretar festiu a la parròquia. La decisió presa marca un nou pas en la implicació de la comunitat en els afers parroquials i consolida la voluntat comunal de promoure la participació ciutadana en la vida escaldenca.

La iniciativa per a convertir Sant Miquel d’Engolasters en festiu parroquial no només respon a un compromís electoral de promoure la participació ciutadana, sinó que sorgeix directament d’una proposta presentada al darrer Consell d’Infants, en el qual els representants de les escoles dels diferents sistemes educatius van plantejar la idea com una manera d’enaltir la festivitat i reforçar els vincles amb les tradicions i la història d’Escaldes-Engordany.

Tradicionalment, el dia 8 de maig els veïns d’Escaldes-Engordany celebren un aplec a la capella de Sant Miquel d’Engolasters, en la qual se celebra una missa i es reparteix coca i moscatell per als assistents. Malgrat que la documentació existent no permet marcat una data d’inici d’aquesta festivitat, sí que es coneix que la capella data del segle XII i que hi ha documents del mateix segle que parlen d’un poble aplegat al voltant de l’església, que fan creure que Sant Miquel n’era el patró.

A començaments de maig, coincidint aproximadament amb el dia de Sant Miquel, els habitants d’Escaldes-Engordany feien pujar el bestiar als cortals i a les bordes d’Engolasters. Durant la diada, celebraven una missa a la capella i era costum guarnir un pi amb taronges, com si la natura volgués unir-se a la festa protagonitzant un fet insòlit. La saviesa popular deia que el període que va de Sant Miquel de maig a Sant Miquel de setembre es correspon amb el període del bon temps, per això cap als voltants del 8 de maig, els ramats començaven a pujar cap a la muntanya per a passar aquest període de temps.