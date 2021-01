Els ERTO seran retroactius si es demanen en els primers cinc dies des de l’entrada en vigor de la Llei

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i la directora del departament d’Ocupació i Treball, Laura Vilella, han comparegut aquest divendres per explicar els detalls de la prolongació, ampliació o demanda de Suspensió Temporal de Contracte de Treball (STCT) o Reducció de la Jornada Laboral (RJL) a partir de l’1 de febrer d’enguany. Les novetats que han explicat els dos representants del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa corresponen a la darrera modificació –que el Consell General va aprovar ahir– de la Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

En el cas de les empreses amb assalariats en STCT o RJL al gener, Vilella ha destacat que aquests es prolongaran automàticament per a tots els supòsits establerts per Decret el dia de publicació al BOPA. Així, no és necessari presentar cap sol·licitud. La prolongació és retroactiva a l’1 de febrer del 2021 i tindrà com a data de fi la que es decreti. Amb tot, l’empresa sol·licitant ha de seguir complint els requisits previstos per la Llei. Si deixa de complir-los, ha de treure els assalariats de l’STCT o l’RJL. Justament, el secretari d’Estat ha remarcat que es poden treure treballadors d’aquests mecanismes en qualsevol moment al mòdul específic de modificació a la pàgina web www.treball.ad.

Pel que fa a l’ampliació dels STCT o RJL, la directora s’ha referit a les especificacions que han de seguir les empreses amb algun d’aquests dos mecanismes autoritzats al gener i que vulguin afegir treballadors. Un cop entri en vigor la modificació de la Llei, l’ampliació es podrà accedir mitjançant un nou mòdul concret per afegir treballadors a www.treball.ad. Es destaca que es pot ampliar l’abast de l’STCT/RJL fins al límit establert per Decret del Govern, si bé no hi ha límit en l’afectació de nombre de treballadors per les empreses tancades obligatòriament (supòsit 1) i les que tenen menys de 10 treballadors. Les sol·licituds fetes entre el dia de publicació al BOPA i els cinc dies posteriors podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer del 2021.

Sense sortir de les ampliacions, Laura Vilella ha posat en relleu que la nova normativa estableix una reducció de la carència per demanar ampliació de l’STCT o RJL. En concret, es redueix de 30 a 15 dies naturals des de la resolució favorable del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa el període de carència necessari per presentar una sol·licitud d’ampliació de l’abast de l’STCT o l’RJL, en el cas de les empreses afectades per impediments o de les que pertanyen a sectors específics.

En relació amb les empreses sense Suspensió Temporal de Contracte de Treball o Reducció de la Jornada Laboral al gener i que en vulguin sol·licitar al febrer, es destaca que entre l’1 de febrer i la publicació al BOPA de la nova Llei no es poden presentar sol·licituds inicials. En qualsevol cas, totes les peticions han de complir els requisits fixats per Decret. Les sol·licituds fetes entre la data d’entrada en vigor de la Llei i els cinc dies posteriors al dia de publicació al BOPA, podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer del 2021, tot i que les fetes transcorreguts els cinc dies des de la publicació de la Llei al BOPA no podran ser retroactives.