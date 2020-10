Els ERTO es podran allargar “però els requisits seran diferents”

El ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, ha explicat que la setmana vinent es començarà el treball amb els grups parlamentaris relatiu a la modificació de la llei que estableix els ERTO, tant les Suspensions temporal del contracte de treball (STCT) com les Reduccions de jornada laboral (RJL). En aquest sentit, ha afirmat que es podran allargar “però els requisits seran diferents”.

Gallardo no ha volgut donar detalls per no afectar el debat que s’ha de mantenir amb els representants del Consell General, però ha apuntat que “l’horitzó és difícil acotar-lo“, encara que creu que “és possible que sigui més curt”. En aquest sentit, ha argumentat que es té prou flexibilitat a l’hora de tramitar els textos i “es pot reaccionar ràpidament”.

Durant el mes de juliol, segons apunten les dades recopilades per Estadística, hi havia 4.889 assalariats afectats per una Suspensió temporal del contracte de treball (STCT) i van veure complementat el seu salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part del Govern. Aquesta dada s’ha reduït considerablement, segons les dades actualitzades per Gallardo. Segons ha fet públic el titular de Presidència, Economia i Empresa, actualment hi ha 2.064 persones en aquesta situació: 1.031 assalariats en STCT i 1.033 en RJL: “des de l’inici de la pandèmia s’han pagat, tant a treballadors com a empreses, 32.883 prestacions per aquesta qüestió”, ha dit.

AJUTS DIRECTES ALS SECTORS MÉS AFECTATS

Lligat a les Suspensions Temporals dels Contractes de Treball, Gallardo ha avançat que s’està treballant en una proposta de decret amb ajudes directes adreçat als sectors d’activitat econòmica que més ho necessitin. En aquest punt, ha posat l’exemple d’ajudes per fer front al lloguer a sectors com poden ser el de l’oci nocturn, que continua completament aturat, o el dels bars, que han vist reduïda dràsticament la seva activitat com a conseqüència de les mesures adoptades per aturar els contagis de Covid-19.