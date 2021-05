Els ERTO es podran allargar fins a final d’any

El Govern ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que avui entra a tràmit parlamentari per la via d’urgència, i que comprèn la quarta fase de les mesures excepcionals impulsades per pal·liar la situació provocada per la COVID-19 a Andorra.

Unes mesures que complementen les aprovades al març, abril i desembre de l’any passat i que, tal com ha apuntat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, “volen continuar donant suport al teixit econòmic i social del país –en especial a les empreses que tinguin l’activitat tancada obligatòriament o a les que estan més afectades per les mesures decretades–, a la vegada que es busca gestionar els recursos de l’Estat amb la màxima eficiència” i tenint en compte el retorn progressiu a la mobilitat normalitzada i l’activitat econòmica creixent.

Així doncs, tenint en compte que la darrera Llei òmnibus cloïa el 30 de juny, amb el nou Projecte de llei es disposa un àmbit d’aplicació temporal amb inici a l’1 de juliol i fins a la fi de la situació de crisi sanitària, amb una data límit del 31 de desembre–. El nou text torna a regular mesures i mecanismes en matèria laboral; fiscal i tributària; de seguretat social; o d’arrendaments i instruments de crèdit bancari.

Concretament, en el cas de Suspensions Temporals del Contracte de Treball (STCT) i les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL), el Projecte de llei recull que només s’hi poden adherir o bé les empreses que tenen l’activitat principal suspesa obligatòriament per Decret o bé les que estiguin afectades per impediments que impactin negativament i substancialment el normal desenvolupament de la seva activitat –com poden ser limitacions horàries significatives, aforament sensiblement reduït o mobilitat internacional limitada, entre altres–.

Pel que fa l’àmbit aplicable de la STCT i la RJL, el text manté el criteri general de les persones assalariades: s’hi inclouen els treballadors donats d’alta a l’empresa i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) abans del l’1 d’octubre del 2020, excepte empreses tancades obligatòriament. Per decret del Govern, es poden exceptuar d’aquest darrer requisit algunes activitats per un període limitat en el temps i sotmès a les condicions que s’hi prevegin.

D’altra banda, el text també tracta les mesures per als treballadors per compte propi: es manté la prestació per a les persones que realitzen una activitat per compte propi vinculada a dos supòsits: que l’activitat principal de la persona hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern; o que justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci, en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas que la persona sol·licitant realitzi més d’una activitat per compte propi.

Finalment, Gallardo ha apuntat que hi ha una disposició única que fa referència als arrendataris de locals comercials i les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic: si encara no s’han sol·licitat els descomptes meritats en aplicació de les Lleis publicades fins a la data, s’allarga el termini fins al 31 de juliol per sol·licitar-ho.

S’aprova la pròrroga fins al 30 de juny de les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les Reduccions de la jornada laboral (RJL)

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, també ha informat que s’ha aprovat el Decret de pròrroga de les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i de les reduccions de la jornada laboral (RJL) durant un mes més. Així, el nou decret té vigència fins el 30 de juny i manté els mateixos termes que en el decret anterior.

Cal recordar que el passat 26 de febrer i 24 de març i 22 d’abril el Govern ja va aprovar diversos allargaments mensuals de la vigència d’aquests mecanismes. Tanmateix, esdevé necessària una nova pròrroga vista la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i les seves conseqüències sobre l’activitat econòmica d’Andorra.