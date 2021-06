Els errors més habituals en la rutina de cura facial, evita’ls!

Segur que ets molt conscient de la importància de cuidar-se la pell i mantenir unes rutines. La pell és l’òrgan més gran del cos, i no només s’ha de cuidar per estètica, sinó també per salut. I tot influeix: l’alimentació, les condicions ambientals, l’estat emocional, el tabac… Per aquest motiu hem de donar a la pell totes les cures que es mereix.

Això sí, a vegades cometem errors en la nostra rutina. Al post d’avui t’expliquem, de la mà de la farmacèutica Rocío Escalante, els 10 errors més habituals que es cometen a l’hora de cuidar el nostre rostre. Pren nota!

Els 10 errors més habituals

1. Triar un producte que no sigui adequat per al teu tipus de pell. Com ja hem dit moltes vegades, és importantíssim que coneguis la teva pell i les seves necessitats. És essencial per triar els cosmètics que més s’adeqüin a la teva pell. El que passa és que, normalment, ens deixem influir pel màrqueting o l’opinió dels nostres afins i amics, però el que li va bé a un, a un altre segurament no.

2. Falta de constància. Paciència! Els resultats promesos pels cosmètics no es noten de la nit al dia. Així que és essencial ser constant amb les rutines, segur que així sí que aconsegueixes veure els beneficis i millores en el teu rostre.

3. Voler utilitzar tota mena d’actius. Els actius són fantàstics i cada un té els seus beneficis: el retinol, l’àcid glicòlic, la niacinamida, etc. Però potser la teva pell no els necessita. Millor que personalitzis la teva rutina amb els actius més eficaços segons el teu tipus de pell i els que no et facin falta, fora.

4. Saltar-se la neteja facial o no fer-la adequadament. El primer pas de la rutina i el més essencial. Cal netejar la cara diàriament, matí i nit, amb productes adequats i preferiblement utilitzant una tovallola exclusivament per a ella. No val això de netejar-se només al matí, amb aigua i eixugar-se amb la mateixa tovallola que utilitzes per a la resta del cos. Per cert, millor assecar-se suaument per a no danyar la pell.

5. No hidratar-se. Normalment aquest és un error que cometen les persones amb la pell grassa, mixta i amb tendència a acne, perquè creuen que això farà que encara surtin més grans o greix a la pell, però no és així. La hidratació diària és essencial per reforçar la barrera cutània. Això sí, utilitza l’adequada per al teu tipus de pell.

6. Aplicar molta quantitat de producte. Aquest és un dels errors més habituals, i pot saturar la pell i ocasionar acne cosmètica per oclusió dels porus. Els beneficis no es multipliquen si apliques més quantitat. La quantitat justa depèn de cada producte, ja que alguns funcionen més que altres. Però, en línies generals, la grandària d’un pèsol serà suficient per a tot el rostre, i la grandària d’un gra d’arròs pel contorn dels ulls.

7. Abusar o no utilitzar exfoliants. En aquest cas l’error el trobem en els extrems. Les pells grasses i mixtes, sobretot, necessiten exfoliar-se per mantenir els porus nets, sense abusar d’ells que poden provocar irritacions. Cal trobar l’equilibri, fer-la una o dues vegades a la setmana, i sempre triar exfoliants adequats per al tipus de pell.

8. Oblidar la protecció solar a l’hivern. Cal utilitzar protecció solar diàriament, sigui hivern o estiu. És cert que a l’estiu som més conscients dels danys del sol, ja que són més greus, però durant l’hivern també estem exposats. I, per quedar-se a casa, millor utilitzar una que també protegeixi de la llum blava.

9. No seguir l’ordre adequat. A l’inrevés que amb les multiplicacions, l’ordre dels factors sí que altera el resultat. Has de tenir en compte l’objectiu i la textura del cosmètic, en general els més lleugers van primer. Si fas una doble neteja, primer el netejador oliós i després l’aquós. Després aniria el tònic (si n’utilitzes), el contorn d’ulls, el sèrum, la crema hidratant, la protecció solar i el maquillatge.

10. Oblidar-se del coll i de l’escot. Són les dues zones més oblidades, la qual cosa provoca que puguin envellir abans que el rostre. El coll acostuma a patir arrugues i flaccidesa i l’escot, sobretot, taques pel sol. Hauríem de cuidar-los diàriament, igual que cuidem la pell del rostre: neteja, hidratació i protecció solar.

Per bellezactiva.com