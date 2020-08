Els equips nacionals d’esquí alpí tornen a la neu

Després de setmanes de treball físic a Andorra i també d’uns dies de descans, els esquiadors dels equips nacionals han tornat a la neu. Ho ha fet en diferents llocs i en diferents dates, tots pensant en l’inici de la temporada que cada vegada és més a prop.

L’equip de velocitat femení, amb Cande Moreno, i el masculí, amb Matías Vargas i Kevin Courrieu, han estat a Les Deux Alpes des del passat dia 20 d’agost fins avui divendres 28. El grup té previst un descans de quatre dies i un altre bloc de físic a França. Més tard, des del dia 1 de setembre fins el 7 tornaran als entrenaments a Saas Fee, per després tornar novament a la neu, del 15 al 23, en aquest cas a l’Stelvio per fer una estada de velocitat.

Per altra part, els equips de tècnica també tornen a la neu. L’equip femení, amb Mireia Gutiérrez i Carla Mijares, són a l’Stelvio des del dia 27, i continuaran allà fins al 31. Més tard, tornaran a l’Stelvio per una nova estada, del 6 a l’11 de setembre. Pel que fa a l’equip masculí, ha estat quatre dies a Peer (Bèlgica), a una estada indoor, i avui divendres viatgen direcció Stelvio, on estaran fins el 4 de setembre. Així mateix, Joan Verdú ha tornat a esquiar després de la lesió, i ho ha fet a l’Stelvio, on va arribar el dia 27 i s’hi estarà fins el 4.