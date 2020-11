Els equips nacionals d’esquí alpí continuen amb la preparació a Suècia

Durant les últimes setmanes, els equips nacionals d’esquí alpí han estat a Suècia per continuar amb la preparació abans de l’imminent inici de la temporada de competició.

El grup de tècnica femení, amb Mireia Gutiérrez i Carla Mijares, ha estat entrenant a l’estació de Kabdalis del 21 d’octubre al 8 de novembre. Ahir van començar el viatge de tornada a Andorra després de molts dies d’eslàlom i preparació amb unes condicions de temps canviants i, en ocasions, difícils en trobar-se amb temperatures massa altes. Al final, l’última setmana va ser molt profitosa, i el treball establert s’ha pogut completar. A més, l’expedició andorrana ha coincidit amb els equips de Copa del Món de Noruega o Suècia, la qual cosa ha millorat la qualitat de les sessions.

El grup masculí (Joan Verdú, Àlex Rius, Àxel Esteve, Xavi Cornella, Bartumeu Gabriel i Ty Acosta) també ha estat a Kabdalis de l’1 al 8 de novembre, on s’ha incidit especialment en la disciplina d’eslàlom. Ara l’expedició masculina viatja a Gallivare, més al nord de Suècia, per ser-hi fins el dia 16 i aprofitar les pistes per realitzar sessions més dirigides al gegant.

Per altra part, l’equip de velocitat, tant masculí com femení (Mati Vargas, Kevin Courrieu, Cande Moreno), es troba a Saas Fee (Suïssa), en una estada de 15 dies, amb bones condicions de neu que estan aprofitant.

Max Tissot, director d’esquí alpí, ha manifestat que és la “primera estada a Kabdalis, a Suècia. L’equip femení tanca un bloc de quasi vint dies, amb dificultats al principi per les condicions de la neu, amb alts i baixos amb la temperatura sobretot, i això ha afectat a la qualitat dels entrenaments. Hi ha hagut dies que no s’ha pogut esquiar, però l’última setmana va ser molt bona, les condicions van millorar. Alguns equips bons de la Copa del Món com són Suècia o Noruega han estat aquí i hem pogut compartir entrenaments amb ells i la veritat és que ha sigut molt positiu. Ara l’equip femení torna a Andorra per uns dies de descans i després Mimi pujarà a Levi per fer les dues Copes del Món, el 21 i 22”.

“L’equip masculí, aquesta primera setmana a Kabdalis, una mica el mateix que el femení. La setmana ha sigut prou bona, amb entrenaments exigents, gens fàcils, però hem fet una bona feina. Ara pujarem una mica més a dalt, a l’estació de Gallivare, on allà intentarem fer més força en la disciplina de gegant durant una setmana més”, ha afegit.