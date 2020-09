Els equips de natació artística reprenen els entrenaments

Un total de onze esportistes de natació artística han iniciat els entrenaments a la piscina del Centre Esportiu d’Ordino. Les esportistes integrants dels equips nacionals de l’especialitat han portat a terme treballs tant tècnics com físics per així poder encarar l’inici de temporada amb garanties. Tot i no tenir un calendari establert, les tècniques treballen com si la programació de competicions no tingui cap tipus de variació.

A la convocatòria de natació artística han estat cridades: (Infantils) Lea Buherne, Ada Aran, Mar Torra, Jasmine Serrano, Claudia Sala, Zoé Palau, Gina Esparza. (Júniors) Júlia Camardons, Alba Garcia, Judith Font i Marta López.

Els entrenaments han estat dividits en treball físic en el Centre de Tecnificació d’Ordino (de 09:00 a 10:30) i treball en piscina, a la piscina del Centre Esportiu d’Ordino (11:00 a 12:30).

Des de la FAN es vol agrair el suport tant de Govern com del Comú d’Ordino per totes les facilitats donades perquè les esportistes dels equips nacionals de natació artística hagin començat a entrenar.