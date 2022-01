Els equipaments culturals superen els 100.000 visitants durant l’any 2021

La Taula de Museus presenta les dades i les tendències dibuixades durant aquest any als diferents equipaments cultural del país. El 2021 els museus han pogut reprendre part de l’activitat normal en alguns mesos, quan la pandèmia de la COVID-19 i les restriccions d’aforaments i mobilitat associades ho han permès. Aquest fet s’ha notat en el registre d’assistents, ja que al llarg de tot l’any passat, s’ha constatat una afluència de 110.868 visitants, xifra que representa un augment d’un 21% respecte del 2020.

Les dades anuals denoten una tendència a l’alça, però queden lluny dels nivells d’abans de la pandèmia. El 2021 ha estat un any amb moments en què la incidència de la pandèmia ha estat molt dispar i l’afluència de visitants als museus ha anat fluctuant, sobretot en els museus en què el pes específic dels operadors turístics era més important.

Més enllà dels números, que són la part ponderable i més visible de la realitat, també hi ha constatades les valoracions de les enquestes de satisfacció entre el públic i les percepcions de les realitats copsades pels gestors dels equipaments museístics del país, per tenir, a partir de la lectura de tots aquests indicadors, una visió global i fidedigna del moment actual i de com la realitat de la COVID-19 ha impactat el sector museístic andorrà.

La situació dibuixa unes dades encara lluny de les registrades prèvies a la pandèmia. Conscients de la problemàtica generada per la pràctica desaparició d’un dels públics importants que tenen els museus d’Andorra, el que arriba a través dels operadors turístics, els gestors dels museus han fet una aposta important per la generació d’activitats, per fidelitzar el públic local i consolidar-se com una opció d’oci habitual entre els andorrans. Així, per exemple, els museus que gestiona el Govern han planificat 67 activitats al llarg de l’any. Aquestes activitats s’han distribuït en un total de 91 sessions i han atret 2.998 visitants, xifra que representa un cent per cent d’ocupació en bona part de les propostes.

Més enllà de les activitats, els museus també ofereixen altres serveis en el seu dia a dia, com visites guiades, visites audioguiades, tallers per a escolars i esplais, tallers familiars, visites oficials, visites adaptades per a col·lectius amb altres necessitats, activitats amb premsa, entre d’altres. Accions que ajuden a complir la funció social que tenen aquests equipaments en la societat actual.

Amb relació a activitats i exposicions concretes, cal destacar els gairebé 1.000 visitants que han vist la mostra Abracadabra: il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, des que es va inaugurar el 18 de setembre passat, una exposició que posa en relleu una de les facetes més desconegudes de la mítica nissaga ordinenca, la seva vinculació amb el món professional de la màgia durant la primera meitat del segle XX.

Així mateix, i sota la coordinació de la Taula de Museus, s’han organitzat conjuntament, un any més, les Nits d’estiu als museus, un cicle d’activitats culturals de tota mena dirigides en gran mesura a fidelitzar el públic local. Les Nits d’estiu als museus d’enguany han inclòs 45 activitats, distribuïdes entre el 2 de juliol i el 18 de setembre, i han comptat amb la implicació del Museu Carmen Thyssen Andorra, l’MW Museu de l’Electricitat, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i el Govern d’Andorra.

L’edició d’enguany ha estat marcada per les restriccions de capacitat, que han obligat els programadors a dissenyar actes que fossin compatibles amb les mesures de prevenció per evitar la propagació del SARS-CoV-2 i treballar amb unes capacitats màximes molt limitades; això ha fet que s’hagi hagut de limitar el nombre de participants en tots els actes programats.

Tot i les restriccions, els organitzadors es mostren satisfets amb les dades d’assistència aconseguides. El públic s’ha bolcat en el cicle i s’ha fet ple en la gran majoria de propostes programades. La participació total ha estat de 1.291 persones.

Finalment, també cal tenir en compte que durant el 2021 s’ha anunciat el tancament de dos museus privats del país, el Museu del Perfum, que ja no ha obert portes aquest 2021, i el Museu del Tabac, que ha tancat definitivament aquesta setmana.

Monuments

Pel que fa a l’especificitat dels monuments romànics i al Santuari de Meritxell, que s’obren cada estiu amb visites guiades, comparant les dades amb les del 2020, s’observa una major afluència generalitzada en gairebé tots els equipaments, amb un increment del 20,55% respecte a l’any precedent i una disminució del 38,12% respecte al 2019. Fora de les estadístiques de visitants, al Santuari de Meritxell s’hi ha comptabilitzat la xifra de 269.479 passants, i s’ha consolidat un any més com el monument més concorregut del país.