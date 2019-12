La festa al carrer és l’expressió màxima de la cultura popular, i una festa al carrer sense ball no és una festa… Com seria una nit de revetlla, per exemple, sense un envelat i música? Els envelats han estat un fenomen cultural amb una important rellevància a la societat catalana durant gairebé un segle i mig.

Sorgits en el context dels canvis socials profunds de les primeres dècades del segle XIX, i a conseqüència de la gran afecció que hi havia pel ball a la Barcelona de l’època, els envelats es van expandir ràpidament per tot el territori català i es van convertir en un element imprescindible i emblemàtic de les festes majors.

Aquesta és la història que explica l’exposició Envelats, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner, i comissariada per Francesc Albardaner i Josep Mañà. La mostra es pot visitar a l’Espai Santa Caterina, ubicat al passatge d’Aristides Maillol de Girona fins al proper 14 de desembre. És la penúltima parada d’una exposició itinerant que va començar a recórrer el país l’any 2017. Si no sou a temps d’anar a Girona, la darrera oportunitat serà a Sant Feliu de Guíxols, al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, del 16 de gener al 31 d’agost del 2020.

L’exposició relata com els artífexs dels envelats, a partir dels coneixements tècnics i dels ormeigs propis dels pescadors i dels mariners (veles, cordes, bossells, nusos, etc.), van concebre una original i espectacular estructura desmuntable que permetia cobrir una gran superfície sense necessitat de suports interiors. Muntats a les places i als descampats dels pobles i les viles, amb la finalitat d’allotjar els diversos actes del programa de la festa major (balls, concerts, àpats, concursos, espectacles, etc.), els envelats han estat un fet social rellevant i una singular aportació catalana a l’arquitectura pel seu concepte estructural revolucionari i molt avançat en el seu temps.

Però com molts altres aspectes de les festes populars, els envelats també van tenir una època de declivi. Va ser a partir dels anys setanta del segle passat, quan van desaparèixer del tot, passant a ser només una peça de l’imaginari festiu i sentimental de les generacions més grans. Per tot plegat, l’objectiu d’aquesta exposició és “rescatar de l’oblit, reivindicar i fer valdre l’envelat com a bé patrimonial i creació original i significativa de l’arquitectura i de la cultura popular festiva catalana, estimular la recerca històrica i la salvaguarda documental i material en relació amb els envelats i impulsar-ne la recuperació i recreació amb nous conceptes i formalitzacions”.