Els Encants d’UNICEF recapten 11.644 euros

Cartell de l’edició d’enguany dels Encants (UNICEF Andorra)

El Comitè d’Andorra per l’UNICEF ha anunciat l’èxit de la 14a edició dels Encants solidaris, celebrats del dimarts al dijous passats a The Embassy, a Andorra la Vella. Gràcies a la solidaritat de la ciutadania i la col·laboració de diverses entitats, s’ha aconseguit recaptar un total d’11.644 euros, que es destinaran íntegrament a projectes d’ajuda internacional per a garantir l’educació, la salut i la protecció dels infants més vulnerables arreu del món.

Els Encants han esdevingut un esdeveniment emblemàtic que, més enllà de recaptar fons, promou la sostenibilitat amb la reutilització d’articles com roba, decoració, joguines i equipament esportiu, així com la possibilitat d’adquirir productes de luxe a preus assequibles i marxandatge solidari d’UNICEF.





Compromís amb la infància

Els fons recaptats es destinaran a projectes que garanteixin que infants en situacions de vulnerabilitat puguin accedir a serveis essencials per al seu desenvolupament, incloent-hi l’educació de qualitat, la salut bàsica i la protecció. Aquestes accions formen part del compromís global d’UNICEF per a defensar els drets dels infants i assegurar que tinguin l’oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial.