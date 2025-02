Els Encants de Sant Antoni d’Escaldes recapten 4.515 euros

La cònsol major, Rosa Gili, intervenint durant els Encants a Escaldes (comuee)

Escaldes-Engordany ha acollit, aquest matí de diumenge, una nova edició dels Encants de Sant Antoni, que enguany ha coincidit amb el dia de la Candelera. Aquest esdeveniment, que combina cultura i tradició, ha tornat a omplir la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir d’escaldencs i escaldenques que no s’han volgut perdre l’oportunitat de viure una tradició centenària.

L’acte ha comptat amb la subhasta i el sorteig de fins a quinze lots de productes tradicionals, entre els quals s’hi trobaven derivats del porc, com llonganisses i bulls, així com coques masegades, coques de greixons i orelletes. Com és costum, també s’ha sortejat el lot especial de la Candelera, coincidint amb la celebració d’aquesta festivitat.

Així doncs, l’esdeveniment ha recaptat un total de 4.515 euros, import que es destinarà a Càritas Parroquial. En aquest sentit, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha volgut “agrair la participació de tothom” i ha recordat la importància de dur a terme actes tradicionals com aquest per a “ajudar totes aquelles persones de la parròquia que ho necessiten”.

Cal destacar que la celebració dels Encants de Sant Antoni ha comptat amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna, que ha ofert una exhibició dels balls més tradicionals. L’acte d’avui s’ha clos amb un petit aperitiu per a tots els assistents.