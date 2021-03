Els empresaris calculen una caiguda de les vendes del 28% de mitjana durant el segon semestre del 2020

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis durant el mes de gener ha dut a terme la segona onada de l’enquesta per valorar l’impacte econòmic que està patint el teixit empresarial del país arrel de la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Avui es presenten els resultats dels quals es desprèn que durant el segon semestre de l’any 2020 l’impacte sobre l’activitat ha continuat sent negatiu, amb una caiguda interanual de la xifra de vendes del 28% de mitjana.

Pel que fa a les perspectives, la majoria d’empresaris del país preveuen que la recuperació no serà ràpida, i estimen, en general, una caiguda de la xifra de vendes global de prop del 15% de mitjana durant el primer semestre de 2021. En aquest escenari econòmic complex, les dades de l’enquesta indiquen que un 3,5% de les empreses es veuran forçades a tancar i un 19% s’ho està plantejant.

Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració del Centre de Recerca Sociològica (CRES) i s’ha estructurat a partir d’una enquesta telefònica a més de 400 empreses i treballadors per compte propi (autònoms). Una mostra que engloba tots els sectors d’activitat. L’objectiu principal de l’enquesta és treballar amb dades reals sobre l’afectació que han patit les empreses del país i poder elaborar una comparativa de la situació econòmica durant el primer i segon semestre de 2020. També saber el grau d’impacte en la continuïtat del seu negoci i perspectives de futur.

Igualment, s’han abordat altres objectius, com ara, conèixer com han canviat els hàbits de treball, l’impacte en les vendes i els factors determinants per sortir de la crisi.