Els elements que pots usar per a entrenar a casa

L’exercici regular és fonamental per a la salut, i podem aconseguir-ho tant dins com fora del gimnàs, en un parc a l’aire lliure o en el saló de la nostra casa. Si has decidit exercitar-te a casa, sense necessitat d’invertir diners o comprar elements específicament esportius, podem acudir a elements casolans per a entrenar, com per exemple:

Ampolles o bidons grans carregats d’aigua o sorra.

Tovalloles, draps o catifes per a crear superfícies lliscants o bé, per a exercitar amb fermesa i realitzar exercicis de contracció isomètrica.

Llibres, motxilles carregades o utensilis de cuina de ferro com a sobrecàrrega.

Graons, escales, cadires, o bancs poden ser perfectes per a reemplaçar els bancs, steps o calaixos del gimnàs.

Escombres o pals llargs poden usar-se en reemplaçament de barres per a donar-nos suport sobre ells, o bé, per a carregar pes quan fos necessari.

Només hem de fer servir la imaginació i combinar exercicis usant elements casolans amb uns altres d’autocàrrega per a obtenir excel·lents resultats.

Amb tot, si entrenar a casa és la teva opció i has decidit invertir en equipament esportiu per a diversificar les teves, alguns elements poden ser de gran utilitat, com aquests:

Pesos russos o kettlebells que són perfectes per a utilitzar en reemplaçament dels pesos i també poden emprar-se com a superfície de suport.

Corda de saltar que ens permetrà fer escalfaments, rutines per a cremar greixos o circuits de càrdio.

Bandes elàstiques que són petites, traslladables i econòmiques, i admeten varietat d’exercicis per a tonificar tot el cos, fer càrdio o, fins i tot, treballar la força intensificant moviments d’autocàrrega.

Matalassos que, si bé no són imprescindibles, poden ser útils si duem a terme molts exercicis en el terra o si practiquem Ioga a casa.

Pilota medicinal que ens serveix per a llançar, com a superfície de suport o com a sobrecàrrega.

Per trendenciashombre.com / AMIC – Tot Sant Cugat