Els efectes del canvi climàtic centren les activitats del projecte de voluntariat jove a la Vall del Madriu

Ràmio torna a agafar vida amb l’arribada del bon temps (comuee)

Ràmio tornarà a ser l’escenari del projecte de voluntariat internacional El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves, impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany i integrat dins la campanya Construir el futur de la UNESCO. L’edició d’enguany tindrà lloc del 30 de juny a l’11 de juliol i se centrarà a sensibilitzar els participants sobre la riquesa cultural i natural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i la seva vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic.

Durant dues setmanes, deu joves d’entre 18 i 30 anys —vuit d’internacionals i dos d’andorrans— s’instal·laran a Ràmio per a desenvolupar un programa basat en tres eixos principals: aprenentatge i treball, educació i comunicació. En aquest sentit, el Cos de Banders durà a terme, d’una banda, un taller per a mostrar com s’ha vist afectada la flora i la fauna de la vall i, de l’altra, des de l’empresa Ambiotec s’explicarà el contingut d’un estudi sobre l’almesquera, una espècie amenaçada a Andorra. A més, el programa donarà continuïtat a les accions iniciades els anys 2023 i 2024 en relació a la restauració de murs de pedra seca, centrant-se en la borda situada a la zona d’Entremesaigües.

En el marc del component educatiu i comunicatiu, els voluntaris participaran en un taller de fotografia i vídeo amb dispositius mòbils per a documentar i compartir la seva experiència a través de les xarxes socials. Aquest contingut també serà difós pels canals de la UNESCO per a reforçar-ne l’abast internacional.

L’objectiu és donar visibilitat a un espai protegit per la UNESCO i reforçar la consciència dels joves sobre la importància de preservar-lo. Les persones interessades a participar en el projecte ja poden formalitzar la seva inscripció enviant un correu electrònic a: borda.ramio@e-e.ad.