Els efectes de la llum blava per a la salut

Una dona mirant un dispositiu electrònic durant la nit (AMIC)

L’exposició prolongada a les pantalles blaves, provinents dels dispositius electrònics com ara telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors i televisors, pot tenir diversos efectes en la nostra salut. Aquests són alguns dels principals efectes negatius associats amb la llum blava que les pantalles provoquen en nosaltres.

Alteracions en el somni: L’exposició a la llum blava pot interferir amb la producció de melatonina, una hormona que regula el cicle de son-vigília. L’ús de dispositius electrònics abans de ficar-se al llit pot dificultar agafar el son i afectar la qualitat d’aquest, la qual cosa pot provocar insomni i trastorns de la son a llarg termini.

Fatiga visual: Mirar fixament pantalles durant llargs períodes de temps pot causar fatiga ocular, sequedat ocular, irritació, visió borrosa i maldecaps. Això es deu a l’esforç addicional que realitzen els ulls per a enfocar-se i a la reducció del parpelleig, la qual cosa condueix a una menor lubricació ocular.

Impacte en l’estat d’ànim: L’exposició excessiva a la llum blava també pot afectar l’estat d’ànim i el benestar emocional.

Risc de trastorns metabòlics: L’exposició nocturna a la llum blava pot interferir amb el ritme circadiari i la producció d’hormones relacionades amb el metabolisme, com la insulina.

Per tal de mitigar aquests efectes negatius, es recomana limitar l’exposició a pantalles blaves abans de ficar-se al llit, especialment durant la nit, reduir la lluentor de les pantalles, utilitzar filtres de llum blava o aplicacions que ajustin la temperatura del color de la pantalla cap a tons més càlids en les hores nocturnes, així com prendre descansos freqüents per a reposar els ulls durant l’ús prolongat de dispositius electrònics.





Per Tot Sant Cugat