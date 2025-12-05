Els EEBE U19 corren les curses de Puy St Vicent i Senales

Segona cita de la temporada amb les carreres pel grup d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U19, que correrà amb dos grups diferents a les cites de Puy St Vicent, a França, i de Senales, a Itàlia. A Puy St Vicent el grup format per Jan de Visa, Max Black, Jordi Rogel i Èric Guimerà disputarà els eslàloms NJR programats per al dissabte i diumenge. Tant dissabte com diumenge correran la primera mànega a partir de les 9.00h i la segona a partir de les 12.00h.
Per altra part, a Senales competiran en els gegants NJR Marcel Pérez, Àlex Comellas, Isabella Pérez i Èric Mitjana. Seran dos gegants, dissabte i diumenge. Isabella Pérez serà a la cursa femenina a les 9.30h la primera mànega i a les 12.30 la segona, mentre que Marcel Pérez, Àlex Comellas i Èric Mitjana tindran la primera mànega a les 10.30h i la segona a les 13.30.