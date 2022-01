Els ecosistemes marins, en perill per l’escalfament global

L’escalfament global provocat per l’ésser humà és una amenaça creixent per als ecosistemes marins i, segons els resultats d’un nou estudi internacional de modelització ecològica, es preveu que els efectes negatius s’intensifiquin en els animals marins, amb un augment de la mortalitat natural, la reducció de la calcificació en els teixits dels organismes i la modificació de la distribució a l’oceà, les interaccions entre espècies, l’abundància i la disminució generalitzada de la biomassa de les espècies.

Els beneficis socials de l’oceà i els esforços de conservació marina estan amenaçats pel canvi climàtic, no només per altres pressions humanes com la pesca. ‘Les projeccions de les repercussions del canvi climàtic en els ecosistemes marins revelen un descens a llarg termini de la biomassa animal marina mundial i mostren que les conseqüències a les pesqueries es distribueixen de forma desigual’, afirmen els autors.

Els investigadors han constatat que les noves simulacions, molt més avançades i precises que les anteriors, “mostren que l’elevat escalfament i els canvis en la disponibilitat de nutrients i aliments crearan una disminució més marcada de la biomassa animal als oceans del món que la projectada anteriorment”.

Reduir la incertesa sobre com respondran els ecosistemes marins al canvi climàtic contribuirà a una planificació de l’adaptació i la mitigació més eficaç, afirmen els 36 investigadors de 7 països que han contribuït a aquest important estudi.

Urgeix avançar cap a l’adaptació i mitigació

L’autor principal de l’estudi i titular de la Càtedra Jarislowsky de Previsió d’Ecosistemes Marins de la Universitat de Dalhousie, Derek Tittensor, afirma: “Encara que els nostres resultats mostren tendències preocupants, també destaquem la importància de comprendre millor els canvis regionals, en els que segueix havent-hi una incertesa considerable i, tanmateix, hi ha una necessitat urgent d’ajudar a l’adaptació”.

Els resultats són part del Projecte d’Intercomparació de Models de Pesca i Ecosistemes Marins (Fish-MIP), una iniciativa que pretén respondre preguntes sobre el futur de la pesca, el subministrament de productes del mar, la biodiversitat marina i el funcionament dels ecosistemes marins.

“Fish-MIP reuneix models dispars d’ecosistemes marins perquè puguem comprendre i predir millor les repercussions a llarg termini del canvi climàtic a les pesqueries i els ecosistemes marins, i proporcionar una base de dades que ajudi a fonamentar les polítiques de pesca, canvi climàtic i biodiversitat”, afirmen els investigadors.

Per Ecoticias