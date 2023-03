Els dos Hèrcules de la LEB Or es reivindiquen, però és el BC Andorra qui guanya

Instants abans de començar el BC Andorra – Palència (Sergi Cano al Twitter)

Partit de la màxima, el disputat aquest dissabte al pavelló del Govern entre els dos conjunts més en forma de la LEB Or. No ha decebut. Hi ha hagut de tot, però, sobretot, una igualtat que està sent manifesta durant tota la temporada en aquesta categoria que no té, en absolut, res a envejar a l’ACB. Avui es veien les cares els dos gegants de la lliga, el BC Andorra i el Palencia Baloncesto.

En el primer quart s’han vist anades i tornades, rèpliques i contrarèpliques i una màxima igualtat. Hi ha hagut ratxes per a ambdós conjunts i, a més, uns àrbitres un xic tiquismiquis. Això sí, a favor del Palència. Només començar, tècnica a Nacho Llobet i han estat massa permissius en la teatralitat dels castellans en algunes accions. Amb alternances en el marcador, el primer període, ha acabat amb un ajustat 22 a 23 a favor del Palència.

El segon quart ha començat amb una bona reacció del BC Andorra que s’ha posat amb un 29 a 25. Però, els visitants insistien i, un altre cop, amb decisions més que discutibles dels col·legiats, les diferències s’escurçaven. Hi ha hagut una claríssima antiesportiva contra el Palència sobre Dos Anjos que no han volgut assenyalar. Era més que evident. Els tricolors lluitaven contra un rival de molta qualitat i, també, contra un arbitratge més aviat hostil cap als del Principat. Això, afegit amb algun desencert en el tram final, abans d’arribar al descans, ha provocat que s’anés als vestidors amb un 39 a 43 de desavantatge. Encara i així, estava tot per decidir.

I, amb aquest panorama, s’iniciava el tercer quart al pavelló del Govern. Avui, presentant un aspecte de gala i amb una afició animant als de Natxo Lezcano contínuament. No hi havia per a menys, els castellans estaven demostrant la seva categoria i el perquè de la seva trajectòria aquesta campanya. L’inici ha estat bo, fins al punt que el tècnic visitant ha hagut de demanar temps mort per un parcial de 9 a 0 per al BC Andorra que posava un marcador de 48 a 43. Però, el Palència insistia i, molt ràpid, equilibrava de nou el resultat. Malgrat tot, els de Lezcano no afluixaven i no abandonaven un partit que estava sent molt físic. Era un anar i tornar i, aquest tercer quart, ha ofert un intercanvi de triples espectacular. Ha estat un període no apte per a cardíacs, fins al punt que, aquest articulista, ja tenia un desfibril·lador al costat. Amb la botzina, el tercer quart s’acabava amb un estret 65 a 64 per als Tamarros.

Amb el tensiòmetre a punt d’esclatar, arrencava l’últim quart, el definitiu, el que atorgaria el tot o res. I ho feia amb la mateixa igualtat en el lluminós que durant els altres 30 minuts. No hi havia manera que els de Natxo Lezcano adquirissin un coixí suficient de punts per a afrontar els minuts decisius de partit amb una mica de calma. Els nervis eren un viris encomanadís. Però, mica a mica, poc a poc, el BC Andorra aguantava els “fogots” castellans. I, a cada cistella del Palència, la Bombonera responia amb coratge: “MAI POR”. I, gràcies a aquesta comunió, equip i afició aconseguien decantar la victòria per als jugadors d’un Eder Sarabia que ha sabut llegir les lectures del partit a cada moment.

97 a 89, gran triomf andorrà. L’única malaurança, és que per un sol punt, no s’ha guanyat l’averatge als de Castella i Lleó. Però, compte… Avui dissabte, es tractava de guanyar i, el BC Andorra, ho ha fet i s’ho ha guanyat. Hi ha molts capítols per davant en aquesta LEB Or.