Els dispositius de trànsit que Mobilitat organitza per a l’estiu

El director d’Energia i Transports, Carles Miquel (SFGA)

L’Àrea de Mobilitat ha previst impulsar durant el període estival, concretament de l’1 de juliol i fins al 10 de setembre, diversos dispositius de trànsit per a facilitar al màxim possible la fluïdesa del trànsit en època d’alta afluència de turistes. Els dispositius han estat coordinats juntament amb la Policia, els agents de trànsit i les forces d’ordre dels estats veïns.

D’aquesta manera, durant tots els dissabtes del període establert Mobilitat muntarà el doble carril en sentit nord a l’avinguda. Francesc Cairat, a la parròquia de Sant Julià de Lòria per a facilitar l’entrada de vehicles. Aquest dispositiu es podrà muntar altres dies durant aquest període si les necessitats ho requereixen. Així mateix, en cas de màxima afluència, també es podrà muntar el doble carril, en sentit sud, des de la rotonda del km 0 i fins a la frontera Hispano Andorrana.

Per altra banda, i tal com ja es fa la resta de l’any, també es coordinarà amb la Policia d’Andorra, la Policia Nacional Espanyola, la Guardia Civil i els Mossos d’Esquadra, l’obertura del doble carril a la frontera Hispano Andorrana.

Pel que fa a la previsió d’entrada de vehicles per al període estival, el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha indicat que es preveu l’entrada de 404.000 vehicles durant el mes de juliol (254.000 vehicles per la frontera Hispano Andorrana i 150.000 vehicles per la frontera Franco Andorrana). La previsió indica que es poden superar les puntes de 14.000 vehicles/dia. Pel que fa al mes d’agost, s’ha estimat l’entrada total de 460.000 vehicles (285.000 vehicles per la frontera del riu Runer i 175.000 vehicles per l’entrada nord del país). La previsió indica que es poden superar les puntes de 15.000 vehicles/dia.

Les puntes d’entrada i sortida de vehicles es preveuen que tinguin lloc entre les 9.30 i les 14.30 hores i les 18 i les 20.30 hores a la frontera Hispano Andorrana i entre les 8.30 i les 12.30 hores i les 15.30 i les 18.30 hores a la frontera Franco Andorrana.

Per tal d’evitar al màxim possible la concentració de vehicles, Miquel ha instat a poder planificar el viatge amb la voluntat d’evitar les hores de màxima afluència i poder-se informar en tems real de l’estat del trànsit a través de l’APP i xarxes socials de Mobilitat. És important “no sortir tard, per a arribar aviat”, ha exemplificat Miquel.