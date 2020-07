Els diputats pirinencs de la Diputació de Lleida creen la Taula del Pirineu

Els cinc diputats de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès que hi ha actualment a la Diputació de Lleida, de tres grups polítics diferents, han creat la Taula del Pirineu, amb la voluntat de “fer sentir la seva veu a totes les institucions”. Entre els electes que han impulsat aquest nou grup hi ha el vicepresident tercer de la corporació i únic representant alturgellenc d’aquesta legislatura, Antoni Navinés (JxCat). També en formen part els pallaresos Marc Baró i Josep Ramon Fontdevila (ERC), el solsoní Albert Bajona (també d’ERC) i l’aranès Amador Marqués (Unitat d’Aran).

La voluntat d’aquests cinc diputats era presentar la Taula de Treball aquest dijous a la Torre de Capdella (Pallars Jussà), però el confinament del Segrià ha portat a posposar l’acte per més endavant. Els cinc electes pirinencs s’han agrupat per incidir en les polítiques de la Diputació de Lleida però també en les del Govern i en les de l’Estat espanyol. A l’acte també havien previst explicar com volen que sigui el Pirineu i reclamar que les decisions sobre aquest futur es prenguin tenint en compte la població local, i no pas sense consultar-los prèviament tal com passa amb moltes mesures que afecten directament la regió.

La Diputació de Lleida ha manifestat que aquesta Taula de Treball no ha estat promoguda ni creada des de l’equip de govern i que és una iniciativa impulsada únicament per aquests cinc diputats.

Sobre aquest punt, el PSC, C’s i En Comú Podem -que no tenen cap representant pirinenc a l’ens provincial- n’han criticat la creació i han reclamat revisar-la. Aquests tres partits afirmen que no se’ls va informar prèviament de la creació d’aquest grup i que se’ls ha “impossibilitat la participació”. La primera notícia que en van rebre, asseguren, va ser un correu electrònic divendres passat en què se’ls convidava a la presentació a la Torre de Capdella.

Els representants d’aquests grups de l’oposició rebutgen que es creï una taula per defensar els interessos propis de les comarques pirinenques perquè opinen que “tots els diputats representen tota la província” i que “no té sentit diferenciar entre els diputats electes del Pirineu i l’Aran i de la resta de comarques”.