Els Diables de l’Alt Urgell volen una foguera imponent

Cartell de la Nit de Sant Joan a la Seu d’Urgell

Els Diables de l’Alt Urgell estan de celebració aquest any, ja que compleixen el seu 30è aniversari, i per aquest motiu estan ultimant els preparatius per a la celebració de la Nit de Sant Joan, una de les festes més esperades de l’any. Enguany, la festivitat promet ser especial, amb la recuperació de la clàssica foguera imponent al parking Dr. Peiró.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha pres les mesures pertinents per a garantir la seguretat de l’esdeveniment i ha habilitat una àrea específica, a partir del dilluns, 19 de juny, perquè les empreses puguin col·laborar aportant material forestal inflamable o materials de fusta inflamables. Aquesta iniciativa comunitària busca crear una foguera única, plena de simbolisme i espectacularitat, que captivi tots els assistents i commemorar els 30 anys d’existència del grup de diables.

La participació de les empreses locals és crucial per a la construcció d’una foguera majestuosa i segura. Així, s’ha convidat totes les empreses i associacions vinculades a unir-se a aquesta iniciativa, aportant el seu material i contribuint a l’èxit d’aquesta tradicional festa i al reconeixement dels 30 anys de dedicació dels Diables de l’Alt Urgell.

“Estem emocionats de celebrar aquesta fita tan important per al nostre grup de diables”, afirma el portaveu dels Diables de l’Alt Urgell. “Els 30 anys d’existència són un testimoni del nostre compromís amb les nostres tradicions i la comunitat. Agraïm la col·laboració de les empreses locals en aquesta Nit de Sant Joan especial, que serà una oportunitat per a tots nosaltres per a celebrar i recordar les nostres fites i moments inoblidables”.

Des dels diables, es demana a tots els mitjans de comunicació i associacions interessades que difonguin aquesta informació, per tal de fomentar la participació de les empreses locals i garantir l’èxit de la Nit de Sant Joan a la Seu d’Urgell. Per a més detalls o consultes, a dreçar-se a grupdiablesalturgell@gmail.com (Marc).

“Amb l’esperança d’una celebració inoblidable, convidem a tota la comunitat a unir-se a nosaltres en aquesta Nit de Sant Joan i gaudir d’una foguera majestuosa i plena d’energia, mentre celebrem els 30 anys del grup de diables”.