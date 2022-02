Els despatxos d’arquitectura Cerouno i Opteam, els encarregats de construir el centre INEFC Pirineus

El projecte INEFC CEROUNO+OPTEAM (Cerouno Arquitectos SCP+OP.TEAM Arquitectura SLP) ha estat la proposta guanyadora del concurs públic convocat per l’Ajuntament urgellenc per construir el centre d’INEFC Pirineus, que inclou tant la redacció del projecte com la direcció de l’obra, i que es construirà a l’Horta del Valira de la capital alturgellenca.

Així, aquest nou edifici docent acollirà el grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) del centre INEFC Pirineus (estudis adscrits a la Universitat de Lleida) que el passat mes de setembre va arrencar la seva primera promoció, amb un total de 40 alumnes, a les instal·lacions del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell, on hi tenen lloc les classes teòriques.

Les obres del nou edifici s’iniciaran abans que acabi aquest any, amb l’objectiu que el setembre de 2023 arrenqui el curs al nou edifici universitari que s’ubicarà en una parcel·la municipal.

De les empreses que es van presentar en una primera fase, se’n van seleccionar 6, les quals van presentar la seva proposta de forma anònima, amb un lema que identificava a cadascuna. Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha valorat la qualitat de tots els projectes presentats, remarcant que “l’opció guanyadora encaixarà perfectament en l’entorn on s’ubicarà”.

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell compta amb una subvenció de 4 milions d’euros per part de la Diputació de Lleida per a poder construir aquest edifici d’INEFC Pirineus.