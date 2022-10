Els Debats de recerca 2022 se centraran en l’educació

Els quinzens Debats de recerca tenen per títol “La investigació en l’àmbit educatiu”. La proposta, organitzada pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i Andorra Recerca+Innovació es durà a terme els dies 14 i 15 de novembre d’enguany.

El principal objectiu dels Debats és difondre la recerca relacionada amb Andorra realitzada per investigadors del país o altres científics experts i crear un fòrum en què es reflexioni sobre l’estat de la recerca al Principat.

La matèria escollida en aquesta edició és l’educació i els debats se centraran en tots els aspectes de l’ensenyament, i especialment en els nous reptes de l’educació per al segle XXI, l’educació en ciències i STEAM i l’ensenyament de les llengües.

El primer dia, després de la inauguració, s’oferirà una conferència plenària que enguany anirà a càrrec de Martina Marquilló i Larruy i que abordarà els reptes i paradoxes de l’educació al segle XXI. Després hi haurà dues ponències breus de 20 minuts cadascuna a càrrec de Blanca Carrera –“Les competències i el plurilingüisme a la formació inicial de mestres: una realitat nacional i internacional”– i d’Aura Trifu –“Oportunitats i reptes per a cultivar capacitats d’autoregulació sostenible del consum. Lliçons apreses amb una escola andorrana de maternal i primera ensenyança”–.

El dimarts 15 de novembre hi haurà més ponències presencials a càrrec de Montserrat Brugulat –“Sumant en l’educació per a la sostenibilitat”–, d’Aleix Dorca i Josa –“La dinàmica de tecleig com a eina per identificar usuaris en entorns educatius”–, de Presentació Tor –“L’ensenyament-aprenentatge de la llengua francesa a finals de primera ensenyança a les escoles francesa i andorrana d’Escaldes: el rol dels errors en la millora de l’expressió oral”–, de Ferran Costa –“L’ús de les tecnologies mòbils a l’aula d’anglès de l’escola andorrana. Un cas d’èxit?”–, i de Nadia Azzouz –“Rol de la ludificació en l’aprenentatge de segones llengües”–. Cada jornada es clourà amb un debat.

El programa inclou sis ponències escrites que seran publicades posteriorment: d’Helena Prieto –“La lectura dialògica a l’aula. Com podem millorar les habilitats acadèmiques i psicosocials dels nostres estudiants des de l’ensenyament basat en l’evidència”–, de Salvador Sala –“L’ensenyament i l’aprenentatge de competències de ciutadania democràtica a la segona ensenyança de l’Escola Andorrana”–, de Josep Fortó i Betlem Sabrià –“És possible la formació dual universitària transfronterera? Identificació d’opcions en el marc del projecte Poctefa LLL-Tranversalis”–, de Marta Fonolleda –“Les sortides escolars com a oportunitat per aprendre ciències”–, de Rosa Pons –“Factors de decisió didàctica en l’ensenyament de matemàtiques a la segona ensenyança d’Andorra”–, de Lídia Rabassa –“La lingüística de la variació, eina pedagògica, al servei de l’ensenyament de les llengües. Aplicació al català d’Andorra”–.

El programa complet es pot consultar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca.