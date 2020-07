Els Debats de recerca 2020 se centraran en la temàtica històrica

Els tretzens Debats de recerca tindran per títol “Instantànies històriques”. La proposta, organitzada pel Govern d’Andorra i la Societat Andorrana de Ciències (SAC), havia de dur-se a terme el mes de març passat, però va haver de ser posposada per la COVID-19. Ara, un cop la situació s’ha normalitzat, es farà el 13 i 14 de juliol vinents.ara

El principal objectiu dels Debats és difondre la recerca relacionada amb Andorra realitzada per investigadors del país o altres científics experts i crear un fòrum en què es reflexioni sobre l’estat de la recerca al Principat.

La matèria escollida en aquesta edició és la història; l’estudi dels esdeveniments i dels fets de diferents períodes passats ajuda a teixir el desenvolupament de la humanitat i a comprendre com s’ha desencadenat el present. Així, la voluntat dels Debats de recerca és abordar i divulgar la recerca històrica que es du a terme a Andorra i sobre Andorra.

El primer dia, després de la inauguració, s’oferirà una conferència plenària, que enguany anirà a càrrec d’Eudald Guillamet Anton i que abordarà el tema de la recerca científica en l’estudi i la conservació de l’art rupestre, centrant-se en el cas del camell de Shulgan Tash (Rússia). Després hi haurà dos ponències breus de 20 minuts cadascuna a càrrec d’Oliver Vergés –“Onze episodis clau per conèixer la història d’Andorra”– i Albert Villaró –“Què no sabem (encara) de la història d’Andorra?”.

El dimarts 14 de juliol hi haurà més ponències presencials: de Joan Lluís Ayala –“Aproximació a la repercussió de la Primera Guerra Mundial al Principat d’Andorra”–, Jordi Buyreu –“Estudi demogràfic de l’Andorra moderna (s. XVI-1830)”– i Pau Castell –“La cacera de bruixes a Andorra: investigació històrica i posada en relleu d’un patrimoni arxivístic excepcional”. Seguidament hi haurà una presentació en vídeo de Ian González –“Una aproximació a la mort com a objecte d’estudi sistèmic. L’exemple de les pràctiques funeràries atípiques”. I, finalment, n’hi haurà una darrera de presencial d’Emma Arcelin –“Escriure la història: creació historiogràfica a la Navarra del segle XIV”. Cada jornada es clourà amb un debat.

El programa complet es pot consultar a www.ensenyamentsuperior.ad/recerca