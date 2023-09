Els darrers treballs de la xarxa de calor a Prat de la Creu afectaran el trànsit la setmana vinent

Soldadura en un revolt de la xarxa que s’ha de reforçar (FEDA)

La fase 3 de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Andorra la Vella, corresponent al carrer Prat de la Creu, es conclourà la setmana vinent, quan s’acabin les darreres actuacions necessàries, detectades durant les proves de pressió de la xarxa. Els treballs començaran el pròxim dilluns, 2 d’octubre, i finalitzaran, a tot tardar, aquell mateix divendres. Durant aquests dies, la circulació es veurà afectada en el tram del carrer Prat de la Creu a l’altura de l’aparcament Parc Central 2.

En aquest petit tram es donarà pas alternatiu als vehicles, tot procurant que tingui la mínima afectació en la circulació i en coordinació amb el Comú d’Andorra la Vella. Aquestes últimes actuacions es fan necessàries en haver detectat, durant la fase de proves de pressió, una soldadura que s’ha de reforçar en un revolt específic de la xarxa. Amb aquestes últimes actuacions es conclourà la instal·lació en aquesta zona, abans de començar la fase 4, encara no licitada.

Projectes com aquest són claus tenint en compte l’actual context i la necessitat de reduir les emissions de CO₂. La tecnologia de la xarxa és eficient, més sostenible que les alternatives tradicionals i valoritza els residus de CTRASA, alhora que esdevé un pas més per a no incrementar la quantitat d’electricitat importada a preus de mercat elevats.

Actualment, hi ha 49 edificis connectats a la xarxa de calor d’Andorra la Vella. Quan es posi en marxa la nova zona d’aquesta fase es donarà un servei equivalent al consum en calefacció de 785 llars tipus. Les infraestructures de FEDA Ecoterm a la parròquia permetran, en finalitzar aquestes obres, deixar d’emetre 5.000 tones de CO₂ a l’atmosfera.