Els cursos i tallers de la gent gran es traslladen al Centre Cultural La Llacuna

El servei de Gent Gran Activa del Comú d’Andorra la Vella s’ha traslladat al segon pis del Centre Cultural La Llacuna, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. L’espai acull tant el Punt d’Informació de la Gent Gran (on es gestionen projectes com el de l’Aula Magna i els Horts de la Margineda) com les activitats dels cursos i tallers que es duen a terme durant el curs per a les persones majors de 60 anys.

Les aules dels cursos i tallers estaven fins ara situades a la planta -1 de l’Edifici Administratiu Comunal (sota dels Set Poetes de Jaume Plensa a la plaça Lídia Armengol). El canvi s’emmarca en la reubicació del departament de Social, que a l’octubre es va traslladar de l’Edifici Administratiu Comunal a l’avinguda Príncep Benlloch, 59 per contribuir així a donar vida al barri. Coincideix, a més, amb la posada en marxa del projecte museogràfic del Centre interactiu de la bicicleta, que s’ha d’ubicar a les plantes 0 i -1 de l’Edifici Administratiu Comunal.

Per donar a conèixer als usuaris els nous espais de La Llacuna, des d’avui dilluns i fins el proper 4 de setembre s’han organitzat jornades de portes obertes entre les 9 i les 15 hores (es recomana reservar cita prèvia al 730 027).

Les persones interessades a participar en algun dels cursos i tallers del 2020-2021, que començaran a l’octubre, podran aprofitar les jornades de portes obertes per formalitzar la seva preinscripció.