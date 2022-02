Els cursos d’informadors de la reserva de la biosfera es fan extensius a altres sectors i parròquies

Després del primer curs que es va impartir al desembre per certificar informadors de la Reserva de la biosfera, aquest divendres s’ha reobert l’aula a la sala El Cim de la Casa de la Muntanya. En aquesta ocasió, hi ha assistit una desena de persones, agents de Circulació del Comú d’Ordino i informadors de les oficines de Turisme d’Encamp, el Pas de la Casa i Sant Julià. És la primera sessió de les tres consecutives que es faran els divendres al matí amb un abast de cinquanta certificacions. La propera sessió ja està confirmada amb assistència d’informadors de l’oficina de turisme d’Andorra la Vella i altres professionals que treballen en primera línia atenent al públic.

Els assistents han hagut de fer un test en línia per demostrar l’adquisició de coneixements i l’obtenció del títol. L’objectiu del curs impartit per l’enginyer d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Font és ampliar coneixements, resoldre dubtes i obtenir el màxim d’informació per poder donar resposta a les preguntes i inquietuds que sorgeixin de la ciutadania en relació a la declaració de la vall d’Ordino com Reserva de la Biosfera.