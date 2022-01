Els cribratges escolars permeten detectar 107 casos entre alumnes en dos dies

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació de les mesures temporals vigents per fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat que, com s’ha fet fins a la data, les mesures s’adeqüen a les necessitats i la situació epidemiològica de cada moment.

Així, davant l’augment important de casos a tot el país relacionats amb la nova variant Òmicron, molt més infectiva que les anteriors soques, es considera que cal incorporar l’ús de les mascaretes tipus FFP2 en determinades situacions de més risc per augmentar la capacitat de protecció en enfront de la infecció.

D’aquesta manera, l’Executiu considera necessari que l’ús d’aquest tipus de proteccions facials sigui obligatori per a totes les persones que assisteixin com a públic a activitats culturals i esportives que es realitzin en espais interiors. També l’hauran de dur les persones que assisteixin a qualsevol classe de centre sanitari –hospital, centres d’atenció primària, consultes, etc.–, les que visitin a usuaris que resideixin en centres sanitaris i sociosanitaris, i les que assisteixin a les cases pairals i casals d’avis.

Igualment, tot i no ser obligatori, es recomana el seu ús especialment en espais interiors a les persones que puguin presentar factor de risc, no estiguin immunitzades o en els llocs de treball on es tingui interacció amb altres persones.

D’altra banda, el titular de Salut també ha informat que els cribratges a les escoles han permès detectar, en dos dies, més d’un centenar de casos positius asimptomàtics: entre dilluns i dimarts es van dur a terme 3.228 proves; d’aquestes, 107 han resultat positius. Per aquest motiu, Martínez Benazet ha defensat els protocols a les aules per tal que siguin els més segurs possibles. Donat que les classes i els menjadors funcionen en grups de convivència, es tornen a permetre les activitats i sortides fora del centre sempre que es facin en aquestes unitats convivents. Actualment, hi ha 44 aules en vigilància activa –1 total i 43 parcial.

Finalment, el ministre de Salut ha recordat que el Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern continuarà funcionant únicament de manera temporal amb cita prèvia, o bé trucant al número de telèfon 150 o bé demanant-ho al web www.tramits.ad.