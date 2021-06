Els Cranc heu de solucionar els malentesos del 14 al 20 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests dies tindràs excel·lents aspectes que et proporcionaran una energia extra i la voluntat per aconseguir els propòsits que t’has fixat. En el treball una de les teves brillants idees solucionarà un problema financer, pots resoldre un deute satisfactòriament.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tens moltes possibilitats de conquistar, mostra’t amable, no solament amb qui et caigui simpàtic. La teva falta de sensibilitat pot ferir a més d’una persona del teu entorn. En el treball tindràs el do de l’oportunitat i te’n beneficiaràs.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Aprofita les circumstàncies per a treure-li el màxim rendiment als teus projectes amorosos, tens moltes possibilitats. En el treball cuida els horaris al màxim així com els detalls en tot el que facis i les coses aniran sobre rodes.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Aquesta setmana es poden generar algunes tensions en la vida sentimental, soluciona els mals entesos. Tracta de reconciliar-te i dialoga. En el treball evita els enfrontaments. Tens les de perdre. Millor serà escoltar, veure i callar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si tens sentiments secrets, aquests dies algú podria tractar de treure’t la veritat sobre aquestes emocions ocultes. Pot ser que hagi arribat el moment de sincerar-te. En el treball tingues el cap en el seu lloc, perquè els teus esforços es facin realitat.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hauràs d’arreglar un problema emocional que ha provocat la teva falta de sensibilitat. Respecta l’opinió i els sentiments dels altres. En el treball ets una persona que sap esperar i els resultats són fruit d’un esforç continuat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Un amic podria proposar-te un pla fantàstic, que no podràs refusar, tret que tinguis ja un compromís anterior. En el treball no facis una muntanya d’un gra de sorra. Intenta distanciar-te dels problemes i ho veuràs tot més clar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Possibilitat d’un viatge inoblidable, emporta’t a la maleta molta paciència, et farà falta per a tractar amb certes persones, però també una gran dosi d’il·lusió. En el treball la dispersió no és allò que et caracteritza, però les circumstàncies poden sobrepassar-te.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Donar afecte és un plaer no un deure, les persones receptores es molestaran per la teva fredor o pels teus gestos forçats. En el treball sabràs superar una situació bastant compromesa. Quan pensis que tot està perdut, la teva sort canviarà de sobte.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La nostàlgia serà molt forta aquests dies, els records feliços d’abans s’amuntegaran en la teva memòria. Algú que t’estima molt t’ajudarà a superar-ho de seguida. En el treball vigila amb les paraules, te’n pots penedir. Controla la teva ira.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

T’agrada ser servicial, però que la teva família t’exigeixi estar disponible a hores que necessites per a tu pot provocar la teva còlera. Encomana el teu bon humor i procura no enfadar-te. En el treball, si deixes l’orgull de banda, pots recuperar l’estima d’una persona.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi ha moments en els quals has de fer tot el possible per a fer-li sentir a aquesta persona que demana ajuda que estàs aquí i que la comprens. En el treball t’hauràs de posar les piles per a estar a l’altura d’una col·laboració professional.