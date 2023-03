Lluís R. Samper Pascual

L’administració andorrana continua intentant fomentar l’adquisició de cotxes elèctrics entre els consumidors, cosa que malgrat les ajudes públiques que ofereix, crec que no ho està aconseguint del tot.

Considero que el preu de compra és encara massa alt, respecte al dels cotxes convencionals. A part del preu, estic convençut que hi ha també altres factors que influeixen en la decisió de no comprar-ne, de moment. Opino que algunes prestacions hauran de millorar, per a que els consumidors en gran nombre es decideixin per la tracció elèctrica i vagin abandonant la tracció amb combustibles fòssils.

Una de les coses a perfeccionar, crec, que serà la bateria, per l’impacte negatiu en el medi ambient, per la dificultat d’acumular l’electricitat, per la curta autonomia (de 100 a 200 km, pel temps de càrrega de mitjana, a varies hores) i pels problemes de recàrrega a casa o en el trajecte, degut a la xarxa limitada d’estacions de recàrrega.

Tinc entès que, a Viena, està ubicat el lloc on se centralitza, a Europa, la recollida de bateries en desús, la qual cosa afegeix un cost suplementari que has de satisfer en comprar el cotxe elèctric o en procedir al desmantellament.

Un amic, que posseeix cotxe elèctric, em deia no fa gaire que li preocupa la possibilitat que es posi eventualment foc a la bateria, sigui per accident o qualsevol altra causa. Respecte la tracció elèctrica, troba en falta una major formació dels mecànics, com també un espai especialitzat als tallers de reparació.

Entre els avantatges, assenyalar que els cotxes elèctrics, en principi, no contaminen l’atmosfera i són silenciosos. Un ple de combustible et pot costar 80 euros, mentre que una recàrrega completa en costa 10 i, hi hem d’afegir, un manteniment més barat i, en algunes ciutats, l’aparcament gratuït.

Dir, finalment, que en tots els casos, els neumàtics, per fricció amb el ferm desprenen partícules de cautxú que quan respirem van a parar als nostres pulmons, tant si es tracta de cotxes convencionals o de tracció elèctrica.