Els cònsols d’Escaldes desitgen un bon Nadal coincidint amb l’encesa de l’enllumenat

Rosa Gili i Quim Dolsa, cònsol major i menor, respectivament, d’Escaldes-Engordany han volgut desitjar un bon Nadal i unes bones festes a través d’un vídeo. Ho han fet aquest divendres, 25 de novembre, coincidint amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal a la parròquia.

Una encesa que s’ha fet conjuntament amb Andorra la Vella. Tot seguit hi ha hagut la celebració d’algunes activitats programades per a donar la benvinguda a la il·luminació nadalenca que, enguany, serà més modesta, per a contribuir a l’estalvi energètic.