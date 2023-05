Els cònsols d’Encamp reben Montserrat Ronchera

Montserrat Ronchera, Laura Mas i Joan Miquel Rascagnères (Comú d’Encamp)

Els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han rebut aquesta tarda a la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Montserrat Ronchera. Durant la trobada, que ha tingut lloc a casa comuna, la responsable de l’Institut Andorrà de les Dones, ha informat als cònsols del desplegament del nou organisme, que tot just va aprovar el seu reglament a inicis del 2023, i té com a missió fonamental promoure la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats que els homes, així com prevenir i eliminar les discriminacions per raó de sexe.

Per la seva part, els cònsols encampadans han explicat a la secretària general les diferents accions duates a terme per part del Comú d’Encamp durant aquest mandat en matèria d’igualtat, entre les quals diverses accions de sensibilització i diagnosi de la situació comunal, entre les que han destacat l’aprovació del Pla d’Igualtat 2023-2026 del Comú d’Encamp que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, després del treball realitzat el darrer any i que inclou una sèrie d’objectius i mesures per a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.