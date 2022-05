Els cònsols dels comuns amb territori al Madriu acusen Gili d’estancar-ne la gestió

La nova trobada del consell assessor de la vall del Madriu ha servit per posar-se al dia i parlar de nous projectes. La reunió de la comissió gestora que havia de celebrar-se a continuació s’ha suspès per l’absència a última hora d’Escaldes-Engordany que, recordem-ho, és l’únic dels quatre comuns que es desmarca de la nova ordinació que ha de servir per gestionar la vall de forma unitària i consensuada.

La situació continua estancada i ara s’hi suma un cert malestar amb Escaldes-Engordany. El cònsol major de Sant Julià de Lòria i president de la comissió gestora de la vall del Madriu-Perafita-Claror, Josep Majoral, acusa el comú escaldenc de “poc rigor i poca voluntat de fer avançar les coses”. Majoral ha afegit que “vist tot això, i és una opinió més aviat personal, em quedo que el que es vol des d’Escaldes és trencar-ho tot i, si aquesta és la voluntat, el que han de fer és dir-ho clarament”. “Pot ser legítim, però les coses s’han de dir”.

“El que més greu em sap és que el que es diu moltes vegades no és cert com, per exemple, que el 70% de la propietat de la vall és seu“. “Això no és cert. El territori amb Andorra la Vella i Escaldes és indivís”, ha afegit. Un argument amb el qual coincideix el cònsol menor de la capital, David Astrié, que ha volgut posar en relleu que “una cosa és la titularitat i l’altra la gestió”. “És veritat que es van fer a posteriori unes zones d’administració, una de les quals d’Escaldes, però també de Sant Julià i Andorra la Vella”. Ha recordat que “hi ha una sentència del 2012 que determina que és territori indivís i, per tant, la propietat no és ni d’un ni de l’altre, no és de ningú o és de tots. El que no pot afirmar és que el 70% del territori de la vall és d’Escaldes”.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagneres, ha remarcat que la declaració de la vall com a patrimoni de la Unesco “és de l’any 2004 i s’han de poder tirar endavant els projectes”.

Una de les iniciatives pendents és, per exemple, tirar endavant l’ús d’una aplicació que ha de permetre als ecoguardes notificar incidències. Segons Majoral, Escaldes també s’hi nega perquè ja disposa d’una eina semblant. Es preveu fer una nova trobada al juny.