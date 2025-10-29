Els cònsols d’Andorra la Vella visiten les obres de Casa de la Vall i els seus entorns

Aquest dimecres, 29 d’octubre, ha tingut lloc la visita institucional dels cònsols d’Andorra la Vella a les obres de restauració de la Casa de la Vall i també als treballs que s’estan realitzant als entorns del monument, acompanyats dels síndics generals. La visita s’emmarca en la invitació del síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, perquè Sergi González, cònsol major, i Olalla Losada, cònsol menor d’Andorra la Vella, tinguin informació de primera mà de l’evolució dels treballs que el Consell General està duent a terme tant a la Casa de la Vall com en els entorns del monument.
Els síndics generals i els cònsols han recorregut, en primer lloc, la Casa de la Vall que actualment està en el procés d’instal·lació de tots els serveis que han de permetre poder reobrir l’edifici al públic a finals d’any.
Posteriorment, han recorregut els terrenys on s’ubicarà el nou teatre grec, just al costat de Casa de la Vall i en la zona que ocupava l’antic pàrquing. En aquest punt, i just a l’altre vessant del roc, el Comú disposa d’una borda que s’utilitzarà per a serveis comunals i també acollirà els vestidors que es faran servir en les obres culturals que es programin en el nou equipament.
La trobada ha acabat amb una reunió al despatx del síndic general al nou edifici del Consell General per a tractar temes d’interès i de col·laboració entre les dues institucions, a part de la coordinació en la comunicació als veïns de les millores que suposen els treballs en els entorns de la Casa de la Vall i la minimització de les molèsties que puguin ocasionar les actuacions pendents. Just abans de la reunió, els síndics generals han mostrat als cònsols la documentació que contenia l’armari del Comú d’Andorra la Vella, situat fins ara al despatx del síndic general de la Casa de la Vall, i que ha estat traslladada a la nova seu del Consell General durant les obres de restauració.