Els consells de l’Alt Pirineu i l’Aran volen més inversió i representació directa al Parlament català

Els presidents dels consells comarcals de l’Alt Pirineu i la síndica d’Aran s’han reunit aquest dilluns, al Pont de Suert, per a reclamar al Govern una major inversió a la regió pirinenca i que aquesta quedi recollida, negre sobre blanc, a la nova llei de pressupostos.

A més més, en aquesta reunió s’ha parlat també de la necessitat que les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran tinguin “representació directa” al Parlament de Catalunya, per a poder així defensar de manera més concreta els interessos propis d’aquesta àrea de muntanya.

Des del restabliment de la cambra catalana l’any 1977, i a causa de la llei electoral encara vigent i basada en la divisió provincial, bona part d’aquestes comarques i l’Aran escullen els seus diputats conjuntament amb la plana de Lleida, mentre que la majoria de la població de la Cerdanya ho fa amb la demarcació de Girona. Això penalitza especialment la Cerdanya, que arran d’aquesta divisió del vot a dins la comarca només ha tingut un representant propi al Parlament en aquests més de quaranta anys.

A la trobada, els màxims responsables dels consells han avaluat la situació actual i han arribat a la conclusió que cal executar-hi els projectes previstos per tal de “revertir el dèficit d’inversions acumulat durant anys”. A més a més, s’ha decidit demanar una reunió amb els nous responsables del Departament de Territori, perquè la conselleria avanci en la definició de la Llei de Muntanya. Un altre punt que s’ha constatat és la necessitat que la nova Agenda Estratègica Pirineus 2030 reculli i atengui de manera clara les particularitats i necessitats reals d’aquesta zona, i no la visió que se’n té des de fora el Pirineu.

Amb aquesta sessió es tancarà, probablement, la sèrie de trobades que els presidents i presidentes dels cinc consellers comarcals i la síndica aranesa han dut a terme aquest any. Al llarg del 2022, el grup de treball ha tractat aspectes importants com ara el greuge en el transport escolar, la consulta -no celebrada- sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, la pèrdua de serveis bancaris, la futura llei de muntanya o les propostes de modificació de la llei de Territori, entre d’altres.

A la sessió, que en aquesta ocasió ha tingut com a amfitriona la presidenta del Consell de l’Alta Ribagorça, Maria José Erta, hi han pres part novament els presidents comarcals Martí Riera (Alt Urgell), Isidre Chia (Cerdanya), Josep M. Mullol (Pallars Jussà) i Carles Isus (Pallars Sobirà), juntament amb la síndica d’Aran, Maria Vergés.