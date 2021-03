Els consells comarcals del Pirineu i el Conselh Generau d’Aran demanen més comunicació amb la Generalitat

Les presidències dels consells comarcals del Pirineu i la síndica d’Aran s’han trobat aquest dimecres a Sort i han acordat sol·licitar una reunió amb el proper Govern de la Generalitat, tan bon punt aquest estigui format. Les administracions pirinenques han pres aquesta decisió en constatar que la situació generada per la COVID-19 “ha fet més evident que mai la manca d’una comunicació directa i fluïda entre el Govern i les comarques del Pirineu i l’Aran”.

El territori pirinenc ha fet al llarg dels darrers mesos reivindicacions contínues perquè les restriccions tinguessin una mirada diferenciada segons les característiques i la situació epidemiològica de cada comarca. En aquest sentit, incideixen en el fet que “en general, no han estat ateses”.

Els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran també reclamen de manera unànime el desplegament del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran, una qüestió que bona part dels partits portaven en el seu programa electoral. Per aquest motiu, els representants comarcals han acordat treballar les properes setmanes en una proposta que es traslladarà al nou Govern quan es concreti la trobada bilateral.

Fons europeus

Els fons europeus i la seva repercussió en l’àmbit pirinenc ha estat un altre dels temes tractats en la reunió. El territori vol poder incidir en els projectes que suposin la reactivació i diversificació socioeconòmica de la zona, la transició energètica i la bioeconomia, així com la connectivitat i digitalització de tots els municipis, entre altres aspectes.

També es considera imprescindible per al Pirineu les lleis de muntanya i de territori, “dos projectes dels quals fa anys que se’n parla però que a dia d’avui no s’han concretat, malgrat que haurien d’aportar eines que permetessin un desenvolupament més àgil i viable de les nostres comarques”. Finalment, en la trobada s’ha tractat una altra de les grans problemàtiques del Pirineu: els pocs recursos que es destinen per al manteniment i la conservació de les vies d’accés als nuclis.

Periodicitat mensual

Les reunions de les presidències comarcals i la sindicatura d’Aran es faran a partir d’ara amb periodicitat mensual i seran itinerants.