Els consellers socialdemòcrates reclamen de nou que l’AREB lliuri els comptes de BPA

Els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, Joaquim Miró i Roger Padreny, han reclamat de nou aquest matí, durant la comissió legislativa de Finances i Pressupost, que l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries d’Andorra (AREB) lliuri els comptes de la societat Banca Privada d’Andorra (BPA) al Tribunal de Comptes amb la finalitat que aquest es pugui manifestar al respecte.

El reclam dels socialdemòcrates es produeix repetidament, ja que des de la mateixa comissió legislativa aquesta acció es considera com a “imprescindible” i no es té constància de cap novetat. En aquest sentit, la principal discrepància és que el Tribunal de Comptes i els socialdemòcrates consideren que BPA és una entitat pública mentre que el Govern i l’AREB la titllen de privada.

Per tots aquests motius, López, Miró i Padreny sol·licitaran la compareixença urgent del president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, Albert Hinojosa, ja que segons la llei ha de comparèixer un cop a l’any i no ho fa des del 2017.

Així mateix, el Tribunal de Comptes assegura que no pot avaluar els riscos que comporten a l’Autoritat Financera d’Andorra (AFA) els diners dipositats procedents de l’administració de Justícia que l’entitat té a BPA i que es tracta d’una quantitat aproximada de 200 milions d’euros. Des del grup parlamentari socialdemòcrata es qüestiona com és possible que hi hagi fons a Banca Privada d’Andorra si aquesta ja no pot exercir com a tal perquè no té llicència bancària.

D’altra banda, els consellers generals del Partit Socialdemòcrata han demanat l’elaboració d’un informe de caràcter tècnic per conèixer la situació real de l’endeutament a Andorra.