Els conductors de patinets elèctrics hauran de circular amb casc, per la calçada i a 25km/h màxim

La llei del codi de circulació es debatrà al Consell General dijous de la setmana vinent. El nou text treballat en comissió preveu que els conductors de patinets elèctrics i similars hagin de circular amb casc, per la calçada i amb una velocitat limitada a 25 quilòmetres per hora, tot i que també s’hi inclouen excepcions per poder circular per la voravia. D’altra banda, s’ha decidit que l’assegurança a tercers de patinets i bicicletes es reguli per reglament.

Recta final per aprovar la llei del codi de circulació. Queda per endavant donar el vistiplau a l’informe de la comissió aquest dimecres i debatre el text a la sessió del Consell General dijous de la setmana vinent.

La regulació dels vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics és una de les novetats que s’hi inclouen. Els conductors hauran de circular obligatòriament amb casc per la calçada amb una velocitat limitada a 25 quilòmetres per hora. Només podran pujar a la voravia quan circulin fora de les zones urbanes per desplaçar-se entre parròquies i quan ho facin hauran de disminuir la velocitat per igualar-la a la dels vianants.

El nou text també estableix que els menors de 14 anys no podran circular per la via pública amb quest tipus de vehicles i els menors de 16 només ho podran fer si disposen d’un permís de conduir motocicletes.

Un dels aspectes més discutits en comissió ha estat la necessitat d’una assegurança a tercers per bicicletes i patinets. La majoria hi estava a favor, tot i que finalment es regularà a través d’un reglament.