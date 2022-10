Els comuns tenen un any per a elaborar els seus estudis de capacitat màxima sobre l’ordenació i urbanisme

El Consell de Ministres ha aprovat les directrius d’ordenació de la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, i de la Llei general de l’allotjament turístic.

Filloy ha recordat que la llei estableix que els comuns han d’elaborar en un termini d’un any estudis de capacitat màxima de cada parròquia, i que hauran d’adaptar els seus plans d’ordenació i urbanisme a les conclusions dels esmentats estudis. Amb aquesta finalitat, el Govern ha aprovat aquest dimecres les directrius d’ordenació, que han de tenir en compte els comuns sobre els continguts i criteris per a realitzar els estudis de càrrega màxima. En tot cas, aquests estudis de capacitat de càrrega i edificabilitat global només es podran aprovar amb l’informe preceptiu i vinculant del Govern.

Entrant al detall, Víctor Filloy ha anunciat que els comuns, per a definir la seva pròpia capacitat màxima, hauran de seguir criteris vinculats, per exemple, al subministrament i distribució d’aigua potable; de conducció i de depuració d’aigües residuals; a la distribució d’energia elèctrica; a la xarxa viària que accedeix a la parròquia, i que discorre per aquesta; o de transport i tractament de residus sòlids i de les infraestructures corresponents.

També hauran de tenir en compte la deposició de terres i de pedres; la població escolar que pot ser escolaritzada a la parròquia en centres escolars d’educació infantil, primària i secundària; i de la resta d’equipaments de la parròquia (centres d’atenció primària, equipaments culturals, esportius, parcs i jardins, etc).

Per a avançar en aquest treball, Víctor Filloy ha posat en relleu que es promouran taules de treball periòdiques entre el Govern i els comuns per a garantir la coherència i coordinació dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial.

Per tant, tal com ha apuntat el ministre, l’objectiu és promoure el creixement sostenible de l’activitat urbanística, redefinint les polítiques i el model urbanístic del país en base a les possibilitat i capacitats de les infraestructures i els serveis públics actuals i futurs i en el respecte i la protecció de l’entorn natural.

Criteris per a l’emissió de l’informe favorable dels ministeris competents en urbanisme i medi ambient

Víctor Filloy ha destacat que mentre els estudis no estiguin elaborats pels comuns i aprovats pel Govern, les llicències d’edificació quedaran condicionades a l’obtenció d’un informe favorable per part dels ministeris competents en Urbanisme i Medi Ambient. Per a obtenir aquest informe positiu, s’hauran de complir un seguit de criteris que el Consell de Ministres també ha aprovat avui.

En concret, els tècnics dels ministeris avaluaran qüestions com ara el subministrament d’aigua potable, la conducció d’aigües residuals (xarxes secundàries), el servei de recollida i transport de residus sòlids, o la xarxa viària secundària. A més, també es tindrà en compte l’abocament de terres, el tractament de residus sòlids i d’aigües residuals, la conducció d’aigües residuals (xarxa general), la xarxa viària general i el subministrament elèctric.

Tanmateix, a la Llei s’han establert uns supòsits que exclouen de l’obligació d’obtenir l’informe favorable dels ministeris citats. Aquests són la construcció d’habitatges unifamiliars i d’habitatges plurifamiliars en règim de lloguer; les obres d’ampliació d’edificis, d’enderrocament i reconstrucció d’immobles; i les obres de rehabilitació o de reforma d’edificis, les derivades dels canvis d’usos i la modificació de projectes autoritzats.

De manera excepcional també s’han definit un seguit de supòsits addicionals que no requereixen de l’informe favorable, com ara les instal·lacions de dispositius de protecció davant riscos naturals; les instal·lacions vinculades a xarxes de subministrament de tot tipus de servei; la construcció d’edificacions i instal·lacions educatives, sanitàries i relatives a serveis socials i sociosanitaris; la construcció d’edificacions i instal·lacions en ús temporal; i la construcció d’edificacions destinades exclusivament a ús de magatzem.

També són excepcions els següents casos: la construcció d’edificacions destinades exclusivament a ús d’aparcament, amb una capacitat inferior o igual a 350 places; la construcció d’instal·lacions destinades a ús energètic; la construcció d’edificacions i instal·lacions, en règim d’obres i actuacions provisionals; la construcció d’instal·lacions pròpies de les activitats forestal, agrícola, ramadera i apícola, (coberts, corts, eres o pallers, galliners, cellers, pletes, planters i hivernacles); i la construcció d’altres edificacions i instal·lacions necessàries per causes d’interès públic d’una parròquia (causes degudament justificades i motivades pel Comú corresponent). Així mateix s’exclouen els projectes d’interès nacional i els plans sectorials.