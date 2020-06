Els comuns programen les Setmanes Joves 2020

Després del confinament i les mesures de distanciament social, els comuns consideren indispensable oferir propostes per als joves a l’aire lliure. Per això, un estiu més, s’han programat les Setmanes Joves, adreçades a nois i noies de 12 a 17 anys. En aquesta ocasió, no hi haurà activitats fora del país i l’oferta s’ha centrat en dos esports que en temporades anteriors han tingut una bona acollida: el vòlei platja i la bicicleta de muntanya.

Pel que fa al vòlei platja, s’han establert nou torns, que van des del 6 de juliol al 4 de setembre. Es tracta d’una activitat de mig dia, de 8.45 a 13.15 h, que es tira endavant amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Voleibol. Tot i que aquest esport serà el protagonista, ja que es farà durant dues hores i mitja, també hi haurà durant una hora altres activitats esportives i recreatives a l’aire lliure. Les places estan limitades a dotze joves per setmana i el preu és de 21,25 euros.

D’altra banda, el campus de descens de btt es farà al circuit de Down Hill, a l’estació de Pal, del 10 al 24 de juliol, en horari de 10 a 13 h. Degut a les característiques de l’activitat, hi haurà deu places i el preu és de 170 euros. En aquest cas hi ha l’opció de quedar-se a dinar, amb un suplement de 28 euros.

Les inscripcions s’obriran a partir del dilluns, 22 de juny, a qualsevol dels set comuns.