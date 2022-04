Els comuns preveuen un increment de la despesa d’un 11,1% i gastaran uns 170 milions

Els comuns preveuen aquest any un increment de la despesa de més d’un 11%, fregant els 170 milions d’euros. Això sí, sense comptar els actius ni els passius financers. Un augment que es produeix en totes les corporacions, amb l’excepció d’Escaldes-Engordany. Quant als ingressos, preveuen una pujada fins a arribar als 159 milions.

Superada la part més dura de la pandèmia, els comuns han previst enguany uns pressupostos expansius on creixen les despeses. Concretament, es passa dels 152 milions del 2021 als prop de 169 d’aquest 2022, xifra que representa un augment de l’11,1%.

Canillo és on creix més el que gastarà el comú, més d’un 40%. L’altre extrem és el comú d’Escaldes-Engordany, que registra una retallada en aquest àmbit d’un -3%. La resta de les corporacions tenen pujades d’entre el 9 i el 18% aproximadament.

El mateix panorama s’observa en els ingressos, que s’espera que vagin a l’alça. Un dels factors que ho explica és que augmenten els impostos per la construcció, ja que estem vivint un boom en aquest sector, com es pot comprovar en la gran quantitat d’obres que hi ha a totes les parròquies, bona part de les quals són per a habitatges de luxe.

Els ingressos previstos passen dels 143 milions del 2021 als prop de 160 milions aquest 2022, un 11,5% més. Canillo és la que preveu un increment més gran dels diners que entren i Encamp la més modesta.

Com en altres anys una de les principals despeses és la destinada a abonar els salaris dels empleats de les administracions locals.