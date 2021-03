Els comuns invertiran prop de 40 milions d’euros el 2021 per reactivar l’economia

La pandèmia de la Covid-19 ha causat greus afectacions als pressupostos comunals. Malgrat això, aquest 2021 invertiran prop de 40 milions d’euros amb l’objectiu de reactivar l’economia del país. Andorra la Vella és qui més recursos destinarà en inversions, i Ordino, qui menys.

Uns pressupostos que s’han vist clarament afectats per la pandèmia, en especial en el capítol d’inversions, que és on més han retallat.

Un exemple d’això és Andorra la Vella, que invertirà un 26% menys que l’any passat, o Ordino, que en gastarà menys de la meitat que el 2020.

Malgrat aquesta política general de retallades, hi ha comuns que han apostat per l’endeutament per suplir la manca de calaix. Sant Julià de Lòria n’és un, i incrementarà lleugerament les despeses en inversions fins als 2,8 milions d’euros.

De fet, si es compara amb el marc pressupostari que es va aprovar a l’inici del mandat, les inversions reals del 2021 són superiors a les que s’estimaven. Això és perquè molts projectes que no s’han acabat el 2020 es pagaran enguany.

A més a més, també s’hi ha de sumar la voluntat dels comuns per reactivar una economia minvada per la pandèmia.

Més enllà de les dades generals, cal destacar que el comú d’Andorra la Vella és qui més diners destinarà en inversions enguany, concretament 10,5 milions d’euros, que serviran per engegar les obres de remodelació de la plaça de la Rotonda i el nou centre interactiu de la bicicleta.

D’altra banda, el d’Encamp invertirà més de 9 milions d’euros, i els dos grans projectes que té entre mans són el nou parc infantil que ha de substituir el Prat Gran i la nova sala de musculació al centre esportiu.

La tercera parròquia que més diners destinarà en inversions és Escaldes-Engordany. Seran 8,8 milions d’euros, tot i que es reserva la possibilitat d’endeutar-se 4 milions d’euros més per fer front a l’execució del programa previst.

A l’altre cantó de la llista hi ha el comú d’Ordino, que és qui més ha acusat la crisi i qui menys diners invertirà, 1,9 milions d’euros.