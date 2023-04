Els comuns impulsaran una campanya per a promoure l’ús responsable de l’aigua potable

Reunió de cònsols a Andorra la Vella (AndorraCapital)

Els set comuns han acordat avui dimarts, 25 d’abril, en reunió de cònsols que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, posar en marxa una campanya ciutadana per promoure un ús responsable de l’aigua potable.

Malgrat que els dipòsits parroquials tenen ara mateix aigua suficient per a abastir la població, tal com han explicat els cònsols majors d’Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria, David Astrié i Josep Majoral, que han exercit de portaveus de la trobada, es pretén traslladar el missatge que l’aigua de boca és un bé escàs i que té un cost perquè s’ha de tractar i que, per tant, se n’ha de fer un ús racional.

En aquest sentit, han explicat que gran part dels comuns, que són les administracions que gestionen l’aigua, ja estan duent a terme inversions per a millorar l’eficiència de la xarxa potable i reduir al mínim les pèrdues, però que cal insistir en el missatge d’evitar el malbaratament.

D’altra banda, també s’ha informat que els comuns començaran “al més aviat possible” la recollida de dades relacionades amb l’habitatge, que es gestionaran a través del Sistema d’informació dels contractes d’arrendament (SICAR). En els pròxims dies, de fet, des de les parròquies s’iniciaran els contactes pertinents amb l’Institut Nacional de l’Habitatge per a analitzar com es poden simplificar els tràmits i els mecanismes de recollida i tractament de dades i fer-los més àgils, tant per als ciutadans com per a les administracions.

El registre de contractes de lloguer és una eina de treball prevista a la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge i aportarà informació que serà necessària perquè les institucions disposin dels indicadors sobre la situació real del mercat.





Biomassa i forn incinerador

En la reunió també s’han presentat les conclusions de l’estudi d’enginyeria d’aprofitament de la biomassa forestal. En aquest sentit, els comuns volen proposar, juntament amb el Govern, un projecte nacional d’aprofitament de la fusta i la biomassa per a treballar la gestió forestal i minimitzar al màxim el risc d’incendi.

Finalment, s’ha facultat el Comú d’Escaldes-Engordany a licitar un nou concurs per a gestionar el forn incinerador del cementiri de La Plana, la concessió del qual ha finalitzat després de 5 anys.