Els comuns esperen el fitxer definitiu del Govern per començar a citar els ciutadans per als tests

Els comuns començaran a fer les trucades per citar els ciutadans a fer-se els tests d’anticossos tan bon punt rebin el fitxer defintiu del Govern amb la relació de tots els que s’han registrat prèviament. Tres faran servir la plataforma informàtica dissenyada pel comú de Canillo.

Els comuns tenen l’operatiu llest per començar a trucar als ciutadans per citar-los a fer-se els tests d’anticossos. Començaran a fer les trucades als caps de família tan bon punt rebin els fitxers definitius del Govern amb el contacte de totes les persones que s’han registrat prèviament. Tres dels comuns faran servir la plataforma informàtica que ha dissenyat el comú de Canillo.

Un dels comuns que utilitzarà la plataforma ideada per Canillo és el d’Encamp, on s’ha muntat un call center a la sala del Consell. 28 treballadors organitzats per torns són els encarregats de fer les trucades, segons ha explicat la cònsol major, Laura Mas.

A la Massana, un altre dels comuns que utilitzarà la plataforma creada pel de Canillo, destinaran 31 treballadors de diversos departaments a fer les trucades.

Els que vagin a fer-se el test amb cotxe seran citats els primers dies als stop–labs que s’han habilitat a la zona de Santa Caterina. L’últim dia, a la Closeta, es faran les anàlisis als que s’hi hagin de desplaçar a peu.

En el cas de Sant Julià de Lòria seran 14 treballadors dividits en torns de matí i tarda de dilluns a diumenge els encarregats de fer les trucades. Es calcula que n’hauran de fer unes 4.500.

Es començarà a trucar a la gent aquest dimecres si es rep ja el fitxer definitiu del Govern o a partir de dijous.

A les parròquies més poblades és on més trucades hauran de fer els comuns: unes 13.000 a Andorra la Vella i unes 9.000 a Escaldes-Engordany.

Els cossos especials s’hauran de desplaçar a la caserna de bombers de Santa Coloma, on des d’avui es fan testos a aquest col·lectiu. Aquest serà el lloc on hauran d’anar també els fronterers.

Les proves als voluntaris de l’operatiu i els seus nuclis familiars es faran a les zones habilitades d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany a partir d’aquest dimecres o dijous.

Serà també una prova pilot per comprovar que tot funciona correctament amb vista a l’inici dels tests al conjunt de la població a partir del 4 de maig.