Els comuns demanen un calendari amb terminis concrets per a agilitzar els tràmits de comerç

Els set comuns han acordat aquest dimarts, durant la reunió de cònsols que ha tingut lloc al Comú d’Andorra la Vella, demanar al Govern l’establiment d’un calendari amb terminis concrets per a agilitzar els tràmits vinculats a l’obertura de comerços, després de la compareixença de la ministra de Presidència, Economia i Empresa, Conxita Marsol. Els cònsols majors d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, Sergi González i Cerni Cairat, que han exercit de portaveus de la trobada, han explicat que, tot i valorar la voluntat, “portem molts anys escoltant que els tràmits s’han de facilitar, però perquè sigui una realitat necessitem un calendari i establir unes taules de treball”.
Un altre dels punts tractats durant la reunió de cònsols ha estat la presentació, per part de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, de l’estat en el qual es troba la Candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO: “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: El Coprincipat d’Andorra”. “Estem avançant a bon ritme i estem molt orgullosos del treball que s’està duent a terme. Som un territori únic i hem de mantenir aquesta essència”, ha manifestat.
Finalment, han destacat la necessitat de fer una compareixença a la propera reunió de cònsols per a parlar de l’habitatge, conèixer l’estat dels pisos del Govern i els projectes previstos per al 2026. També han remarcat la importància de coordinar-se amb l’Institut Nacional d’Habitatge i amb el Govern per a disposar de dades sobre disponibilitat, sol·licituds i reclamacions i així abordar conjuntament aquesta problemàtica.