Tal com es preveu per Llei, tot i que el dia 14 de març és de tancament obligatori, es preveu la possibilitat que el Govern suspengui l’obligació de tancament quan aquest dia s’escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística.

Considerant que el 2020 el dia de la Constitució s’escau en dissabte i en època d’afluència turística important, l’Executiu permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial aquest dia. D’aquesta manera, el festiu es desplaça obligatòriament al dilluns 16 de març, que els comerços hauran de romandre tancats.

Així, s’haurà de compensar els assalariats que treballin aquest dia donant a l’empleat un segon dia de festa retribuïda. En el supòsit que no es pugui compensar el treballador amb aquest segon dia, aquest ha de retribuir-se segons el que estableix l’article 2 del Decret d’establiment del calendari laboral per a l’any 2020, és a dir, com a dies de treball efectiu i no com a dies naturals.